Amo a los dreamers: Donald Trump tras cancelar DACA

El presidente Donald Trump dice que tiene un “gran amor” por los jóvenes inmigrantes protegidos por el programa DACA (dreamers); que él va a descontinuar.

En declaraciones el martes antes de una reunión con funcionarios del gobierno y líderes del Congreso, el mandatario dijo que espera que el “Congreso pueda ayudarles y hacerlo adecuadamente”.

Pres. Trump moments ago on #DACA: "I have a great heart for the folks we are talking about. A great love for them." https://t.co/APbKD38fqF pic.twitter.com/ySkdD3AfUu

— 11th Hour (@11thHour) September 5, 2017