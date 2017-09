Niña prematura que pesó 400 gramos gana 4.5 kilos

La pequeña Valentina quien nació con tan solo 25 semanas de vida intrauterina, pesando 400 gramos y 31 centímetros de talla, vivió durante 124 días bajo los cuidados de médicos y enfermeras del Instituto Mexicano del Seguro Social en Jalisco quienes lograron hacer que pese 4.5 kilogramos y mida 51 centímetros.

De acuerdo con los médicos del IMSS la bebé que ha sido hasta ahora la prematura extrema más pequeña atendida en la historia de ese hospital, sin embargo informaron que su evolución fue satisfactoria.

La señora Guadalupe Sánchez, joven mamá de Valentina, recuerda aquel 17 de febrero como una fecha difícil por las complicaciones que se le presentaron ante el embarazo, pero a la vez importante, porque fue cuando su hija nació prematuramente.

"El 14 de febrero empecé con problemas: se me rompió la fuente, de inmediato acudí al médico, llegué al Hospital General Regional 45 del IMSS y ya no me dejaron salir (…) Me explicaron que era inminente la interrupción del embarazo y que por la edad gestacional, las probabilidades de que mi bebita sobreviviera, eran prácticamente nulas", dijo la madre