Suspensión del DACA es cruel, erróneo y autodestructivo: Obama

El ex presidente estadounidense Barack Obama lamentó que se haya arrojado "una sombra" sobre miles de inmigrantes con el fin del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que protegía de la deportación a 800 mil jóvenes indocumentados, y tildó la decisión adoptada por su sucesor, Donald Trump, de "cruel", "autodestructiva" y "errónea".

"Una sombra se ha arrojado sobre algunos de nuestros mejores y más brillantes jóvenes. Apuntar a estos jóvenes es erróneo porque no han hecho nada malo. Es autodestructivo porque quieren comenzar nuevos negocios, proveer personal, servir en nuestro ejército (…) Y es cruel. ¿Qué pasa si el maestro de ciencias de nuestro hijo, o nuestro amigable vecino resulta ser un 'Dreamer'? ¿A dónde debemos enviarlos? ¿A un país que no conoce ni recuerda, con un idioma que ni siquiera puede hablar?", afirmó en un comunicado Obama, quien promulgó el DACA en 2012 mediante una orden ejecutiva.



Recordó que durante su administración pidió al Congreso redactar leyes para que estos jóvenes llegados en la infancia a EU, con un cierto número de años y dispuestos a ir a la universidad o servir al ejército, tengan la oportunidad de quedarse y ganar su ciudadanía, sin embargo, el proyecto nunca llegó.

Lamentó que la decisión tomada por el gobierno de Donald Trump afecte a personas que quizá ni siquiera conozcan un idioma aparte del inglés o que incluso no sepas que son indocumentados hasta que solicitan un trabajo o una licencia de conducir.

Resaltó que la acción tomada este martes no es legalmente requerida, sino que se trata de una decisión política y una pregunta moral que amenaza a un grupo de jóvenes sin culpa propia, que no representan una amenaza, que no quitan nada del resto de la población, "eliminarlos no reducirá la tasa de desempleo, ni aligerará los impuestos de nadie, ni elevará los salarios de nadie".

La eliminación de DACA coincide con la política restrictiva a la inmigración ilegal que ha adoptado Trump y con otras medidas criticadas por congresistas y organizaciones hispanas tales como el indulto otorgado recientemente a Joe Arpaio después de que un tribunal federal condenara al ex jefe policial de Arizona por desobedecer órdenes judiciales para frenar sus patrullas antiinmigración.

El gobierno de Trump anunció la decisión al cumplirse el plazo fijado en junio por un grupo de legisladores estatales republicanos que acudirían a los tribunales para desmantelar el beneficio si la administración no actuaba antes del 5 de septiembre.

Aunque hizo campaña como enemigo intransigente de la inmigración ilegal, Trump había dicho que simpatiza con la suerte de los inmigrantes que llegaron de niños y no tienen recuerdos de sus países de origen.

