Tras cancelación de DACA, renuncia asesor de Trump hijo de mexicanos

El presidente de la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos (USHCC), Javier Palomarez, anunció hoy su renuncia como asesor del presidente Donald Trump en protesta por la medida anunciada este martes por el Gobierno de poner fin al programa DACA, que ha protegido de la deportación a 800 mil jóvenes indocumentados.

"He decidido dimitir oficialmente de la Coalición Nacional para la Diversidad del presidente de manera inmediata", anuncióen un comunicado Palomarez, texano hijo de mexicanos. Además aseguró que, pese a su decisión, "nunca" dejará de defender los intereses de las 4.2 millones de empresas propiedad de latinos que existen actualmente en el país.

Palomarez aceptó en enero la invitación de Donald Trump para formar parte de este grupo de asesores creado por el equipo de transición de Trump y que cuenta entre sus filas con activistas de diferentes razas y religiones.

#BREAKING: Javier Palomarez resigns from Trump's WH National Diversity Council due to DACA decision. Live on @HLNTV: https://t.co/6FQCxjMJDM

