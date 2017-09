VIDEO: 20 adolescentes golpean brutalmente a pareja gay

Un grupo de alrededor de 20 jóvenes golpeó a una pareja gay el pasado sábado por la noche en calles de la ciudad La Plata, en Argentina.

Jhonan de la Barrera, uno de los jóvenes que fueron víctimas de la golpiza, relató en su cuenta de Facebook que los adolescentes de entre 14 y 16 años los insultaron, agredieron físicamente y hasta los robaron sin motivo cuando se encontraban en la parada de Diagonal 80 y calle 6.

"¿Qué haces puchero puto de mierda?" Le gritan a Joel, mientras uno viene y lo ataca por la espalda con una patada voladora. Joel intenta defenderse y lo empiezan a golpear entre todos. Cuando yo me acerco a pedirles que lo dejaran en paz uno grita: "Al negro tambien" y arrancan a golpearme hasta que me tiran al suelo y al grito de "negro puto de mierda" me sacan el celular y me empiezan a patear entre 5 pibes", describió en la red social.