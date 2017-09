CDMX entrega viviendas a damnificados del sismo del 85

El Gobierno de la Ciudad de México entregó este miércoles viviendas a 170 familias que se quedaron sin casa por el terremoto de 1985.

Tras 32 años del sismo, el mandatario capitalino Miguel Ángel Mancera aseguró que se hace justicia a cientos de habitantes capitalinos que estuvieron en el olvido.

“Esta necesidad de la ciudad se tenía que atender, hacerle justicia a 30 años de olvido, porque eso es lo que la ciudad va después acumulando, aquello que se vuelve como los olvidados, como los que no existen”, indicó Mancera en las instalaciones del Instituto de Vivienda (Invi).

Detalló que en total se invirtieron 75 millones de pesos en la construcción de departamentos para 670 personas, los cuales tienen dos recamaras, estancia, cocina y baño.

El mandatario de la CDMX precisó que uno de los complejos se encuentra en Calzada San Simón 310, en la colonia Atlampa, mientras que el otro está en Matamoros 110, en la colonia Morelos, delegación Cuauhtémoc.

“No pueden pasar otros seis años sin que volteen a ver algo que no es parte de la ciudad; no es una avenida que decore la ciudad, no es parte de una calle el tener a todas las familias ahí viviendo y ya es como un paisaje urbano”, subrayó.