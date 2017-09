La impresionante destrucción de 'Irma'; el huracán más poderoso de la temporada

El ojo del "potencialmente catastrófico" huracán Irma, de categoría 5, pasa en estos momentos sobre las Antillas Menores golpeando las islas caribeñas de St. Martin y Anguila, informó hoy el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

En su boletín de las 12.00 GMT de hoy, el NHC indicó que Irma se encuentra a 25 kilómetros al oeste de St. Martin y a 25 kilómetros también al oeste-suroeste de Anguila.

BREAKING NEWS: Hurricane Irma has destroyed the Island of Saint Martin. #Irma pic.twitter.com/i15eEoPxIh

Presenta vientos máximos sostenidos de 295 km/h y se desplaza hacia el oeste-noroeste con una velocidad de traslación de 26 km/h.

Irma, considerado ya el huracán más potente del Atlántico, llegó esta madrugada al Caribe, donde impactó Antigua y Barbuda, aunque a su paso por la primera los daños fueron menores de lo esperado, pese a los fuertes vientos e intensas precipitaciones que dejó.

Una vez superada la República Dominicana enfilará hacia Bahamas, el norte de Cuba y llegará a Florida a finales de la semana.

Aunque se esperan algunas fluctuaciones, los meteorólogos prevén que Irma se mantenga en categoría 4 o 5 en las próximas 48 horas.

Irma es el huracán más intenso formado en el Atlántico desde Allen, que en 1980 alcanzó vientos máximos sostenidos de 313 kilómetros por hora.

Hay un aviso de huracán para las islas de Antigua, Barbuda, Anguila, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, así como para las islas de Saba, San Eustaquio y Saint Martin, Saint Barthelemy, Las Islas Vírgenes británicas y las Islas Vírgenes de EE.UU., Puerto Rico, Vieques y Culebra.

También permanece en vigor un aviso de huracán para la República Dominicana, desde Cabo Engaño hacia el norte hasta la frontera con Haití, y Guadalupe y el sureste de Bahamas y las islas de Turcos y Caicos.

Hay una vigilancia de huracán para las islas de Acklins, Crooked Island, Long Cay, The Inaguas, Mayaguana y Ragged.

También se ha emitido una vigilancia de huracán para la costa norte de Haití, desde la frontera con la República Dominicana hacia el oeste hasta Le Mole St. Nicholas.

#BREAKING: Here are the scenes in Island of Saint Martin after hurricane Irma slammed into the island. (Photos by @AmichaiStein1) pic.twitter.com/D3NMtsITvc

— BreakingNNow (@BreakingNNow) September 6, 2017