Migrante mexicana, madre de 3 hijos, se refugia en iglesia de Ohio

Para no ser deportada a México por las autoridades de migración de Estados Unidos, una mujer, madre de tres, se refugió en una iglesia de Ohio que le ofreció santuario en un gesto simbólico, se conoció el miércoles.

Edith Espinal se refugió el martes y no acudió a una revisión donde se anticipaba su detención.

El periódico dice que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) no respondió a las solicitudes para comentar al respecto.

From the press conference for Edith Espinal, a Columbus resident/mother facing deportation. This is the first official sanctuary in the city pic.twitter.com/31rMeIktXu

— G. E. Lovely (@gary_lovely) September 5, 2017