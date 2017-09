PRD busca dar marcha atrás a Fiscal a modo

Alejandra Barrales, presidenta nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) aseguró que la cancelación del pase automático del Fiscal General Anticorrupción es un avance y un triunfo de la oposición.

Además dijo que la situación que se vive actualmente en las cámaras, es resultado del agotamiento del actual sistema político, aunque precisó que los legisladores del PRD en la Cámara de Diputados buscan propiciar el diálogo y dar marcha atrás a la imposición de un fiscal general a modo.

Luego de acudir al informe de actividades de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República dijo que es necesario apostarle a conformar mayorías estables, mismas que el actual sistema de organización política no garantiza.

"Estamos haciendo política, no se trata de amagar, la apuesta es que esta forma de hacer política, que no le sirve a nadie, no siga haciéndose en el país", apuntó.