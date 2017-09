Falsa alarma, activación de alerta sísmica en la CDMX: Protección Civil

La alerta sísmica se activó la tarde de este miércoles en la Ciudad de México, sin embargo, los secretarios de Protección Civil federal y local, Luis Felipe Puente t Fausto Lugo, respectivamente, indicaron que se trató de una falsa alarma en el sistema de altavoces.

El tuit de Lugo fue borrado minutos después, para retuitear uno del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicación y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) en el que también se confirmó que no hubo sismo.

Se confirma que no hubo sismo. Se está revisando el sistema de alerta #C5 .

No se activo la alerta sísmica, sonaron los altoparlantes de la CDMX, El @SSNMexico no tuvo registro de sismo ante esta falsa alarma

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reportó por medio de twitter que fue activada la alarma.

Usuarios en redes sociales no dejaron pasar la oportunidad para reírse del incidente a través de memes:

Esos de la #AlertaSismica , no la pueden programar en la mañanita, es que no escuchó la de mi celular y luego se me hace tarde. ,😅

— Victor Hdz (@V1c_hdz) September 7, 2017