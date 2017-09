México avanza en materia de inclusión financiera y tecnológica: Peña Nieto

Al inaugurar el III Foro Internacional de Inclusión Financiera, el presidente Enrique Peña Nieto destacó que el país avanza en materia de educación financiera para que todos los mexicanos tenga mayor acceso a créditos.

Aseguró que la reforma en telecomunicaciones permitió en los últimos años que cada día más ciudadanos pudieran tener internet y servicios de telefonía móvil, por lo cual se potenció el comercio, la inversión y la creación de empresas a través de las nuevas tecnologías.

Ante la necesidad de regular a las nuevas empresas y servicios financieros en internet, el presidente afirmó que enviará en los próximos días una iniciativa al Congreso para que se formalice a las empresas Fintech.

“El proyecto de legislación para la industria Fintech todavía no se discute porque aún no se ha enviado al legislativo, la enviaremos en los próximos días (…) precisamente para regular estas plataformas que favorecen a la inclusión financiera pero no tiene el marco legal para su funcionamiento” señaló el mandatario.

Añadió que el mayor reto para la inclusión financiera en México es asegurar que los sectores que están en la informalidad que no cuentan con créditos o seguridad social puedan tener mecanismos suficientes para regularizarse y crecer.

“Creo que esta regulación favorecerá para que demos pasos importantes en materia de inclusión financiera (…) lograr una mayor conectividad de internet para que estos mecanismos sean útiles en estos propósitos” agregó.

Finalmente, el presidente Peña Nieto indicó que hoy México está en un mejor lugar que hace tres años cuando se ideó este foro. Explicó que este avance no sería posible sin el trabajo transversal de las secretarías de Educación, Hacienda, Salud y del Banco de México para promover la educación financiera en los mexicanos.

¿Qué son las empresas Fintehc?

El término “Fintech” deriva de las palabras “finance technology” y se utiliza para denominar a las empresas que ofrecen productos y servicios financieros, haciendo uso de tecnologías de la información y comunicación, como páginas de internet, redes sociales y aplicaciones para celulares. De esta manera prometen que sus servicios sean menos costosos y más eficientes que los que ofrecen la banca tradicional. Actualmente operan alrededor de 158 Fintech en el país.

¿Qué servicios ofrecen?

Estas empresas financieras operan como intermediarios en transferencias de dinero, préstamos, compras y venta de títulos financieros, así como asesoramiento financiero. Las áreas en las que se desenvuelven son:

• Pagos y remesas.

• Préstamos.

• Gestión de finanzas empresariales.

• Gestión de finanzas personales.

• Crowdfunding (financiamiento de proyectos).

• Gestión de inversiones.

• Seguros.

• Educación financiera y ahorro.

• Soluciones de scoring, identidad y fraude.

• Trading y mercados.

TAMBIÉN PUEDES LEER

Peña Nieto encabeza III Foro Internacional de Inclusión Financiera