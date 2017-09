Trump a dreamers: 'No tienen de qué preocuparse'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy a los jóvenes indocumentados conocidos como "dreamers" y protegidos de la deportación por DACA que no deben preocuparse por su estatus en los próximos seis meses, el plazo dado al Congreso para buscar una alternativa a ese plan migratorio.

For all of those (DACA) that are concerned about your status during the 6 month period, you have nothing to worry about – No action!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 7, 2017