Emiten alerta de tsunami en costas de Oaxaca y Chiapas

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC, por sus siglas en inglés) emitió una alerta en costas de Oaxaca y Chiapas tras el fuerte sismo de 8.4 grados que se registró en México.

Autoridades de todos los niveles de gobierno llamaron a la población a evacuar zonas de playa ante la posibilidad de olas de entre 3 y 4 metros de altura.

Además de las costas mexicanas la alerta se lanzó para Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Honduras y Ecuador.

Tsunami Info Stmt: M7.8 near the coast of Chiapas, Mexic 2149PDT Sep 7: Tsunami NOT expected; CA,OR,WA,BC,and AK

#NTWC

— NWS Tsunami Alerts (@NWS_NTWC) September 8, 2017