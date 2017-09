Cómo actuar si estás dentro del metro durante un temblor

En caso de un temblor, atender indicaciones y mantener la calma en la estación o en los túneles es parte del protocolo que deben seguir los usuarios para evitar accidentes mayores, recordó el Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Las medidas de seguridad que recomienda el Sistema de Transporte Colectivo Metro son:

En los andenes y dentro de las instalaciones

-Mantener la calma, no empujar, no correr, no gritar

-Si el personal te lo indica, sigue las rutas de evacuación

-Si estás en el andén repliégate hasta la pared

-Si estás dentro del tren permanece dentro

-No invadas las vías o túneles

-No enciendas cerillos o encendedores

-Espera las indicaciones del personal

Entre estaciones

-Es importante mantener la calma

-No tomes decisiones precipitadas, podrías poner en peligro tu vida o la de los demás

-No acciones la palanca de emergencia

-No intentes abrir las puertas, el personal autorizado indicará cuando y por dónde descender

-En caso de evacuación acércate a las puertas y baja en orden

-Sólo podrás caminar sobre las vías cuando indiquen que es seguro