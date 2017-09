Un Arsenal invencible reparte puntos ante el Chelsea

El Chelsea fue incapaz de sumar los tres puntos en el derbi londinense disputado en Stamford Bridge ante el Arsenal, que mantuvo el tipo y salió indemne de una cita que terminó sin goles.

El choque finalizó con un empate inservible para ambos. El Arsenal, que acusó el esfuerzo del pasado jueves, cuando tuvo que echar el resto para remontar ante el Colonia en la Liga Europa, se mostró menos ambicioso aparentemente que el campeón, al que la igualada le supone perder el rumbo del liderato que ostenta el Manchester City.

El Chelsea, encuadrado en el mismo grupo que el Atlético Madrid en la liga de Campeones, fue incapaz de superar la estrategia defensiva del equipo visitante, que dejó de lado el balón para hacer frente al dominio del equipo de Antonio Conte.

Leading by example in #CFCvAFC 💪#AintNobodyLikeKoscielny pic.twitter.com/WbPSLLo4qN

— Arsenal FC (@Arsenal) September 17, 2017