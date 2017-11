Por estas razones expertos consideran que incinerar basura será un peligro para la CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México firmó un contrato por 30 años con la empresa Veolia, para la construcción y operación de una planta para incinerar basura y generar energía para el Metro, pero expertos consideran que no se trata del mejor proyecto para la gestión de los residuos sólidos.

Por el contrario, advierten que puede traer más consecuencias negativas que positivas, tanto para las finanzas públicas como para el medio ambiente y la salud de los habitantes de la Ciudad de México.

Básicamente, en esta planta, que se llamará El Sarape y estará ubicada en el Bordo Poniente, se incinerarán a diario cuatro mil 500 toneladas de basura para aprovechar su valor calorífico y generar energía eléctrica para el Sistema de Transporte Colectivo.

Los 12 mil millones de pesos que se requieren para su construcción serán aportados por la empresa y el Gobierno pagará al año, durante 30 años, al rededor de dos mil 300 millones de pesos por la prestación del servicio de quema controlada de basura y generación de energía.

Magdalena Donoso, coordinadora para Latinoamérica de la Alianza Global para Alternativas a la Incineración, explicó que al obtener primero energía calórica y luego transformarla a eléctrica, se perderá potencial.

“Los incineradores de Europa proveen de calor a las ramas de calefacción, porque el calor es la primera energía que imite un incinerador. En hacer la conversión a electricidad, se pierde energía, entonces haces el sistema más ineficiente”, comentó en entrevista.

Si el incinerador se construye, una de las cuestiones principales que nosotros creemos que va a ocurrir es que todas las posibilidades de dejar de producir residuos tóxicos para el ambiente, van a desaparecer, porque el incinerador necesita de una cantidad de residuos para funcionar y no puede bajar de ahí, porque no va a generar la cantidad de energía que promete generar si no recibe esa cantidad de material”. Magdalena Donoso, coordinadora para América Latina de GAIA.