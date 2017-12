Sacerdote escocés reza para que el príncipe Jorge sea homosexual

El sacerdote de la Iglesia episcopal escocesa pidió a sus fieles rezar para que el Príncipe Jorge, heredero del trono británico, sea homosexual, para acelerar la aceptación del matrimonio entre parejas del mismo sexo por parte de la Iglesia Anglicana.

“La forma más rápida de hacer que la Iglesia de Inglaterra sea más acogedora es rezar para que el Príncipe Jorge sea bendecido algún día con el amor de un joven apuesto”, dijo el reverendo Kelvin Holdsworth, gay, en su cuenta de Twitter.

Y es que, la Iglesia anglicana, a diferencia de su variante escocesa, no acepta el matrimonio homosexual.

Apenas en junio pasado, la Iglesia episcopal escocesa votó para eliminar de su doctrina la frase de que el matrimonio es una unión «entre un hombre y una mujer» y ha celebrado varios matrimonios homosexuales, provocando críticas por parte de la Iglesia anglicana.

La iniciativa de la Catedral de Santa María en Glasgow ha sido calificada como una «maldición de cuento de hadas» por el ex capellán de la Reina Isabel II, el reverendo Gavin Ashenden.

“Más vale desear que el Príncipe Jorge cumpla sus deberes como príncipe al casarse y tener hijos”, aseguró al Times el ex capellán.

La cuestión del reconocimiento de la unión de personas homosexuales ha dividido durante años a esta Iglesia, que cuenta con unos 85 millones de fieles.

Statement on Prayers for Prince George. (Please RT and share widely)https://t.co/fYzy2qnnLL

— Kelvin Holdsworth (@thurible) December 2, 2017