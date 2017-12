Génova, en Zona Rosa, busca revivir con el Guadalupe-Reyes

Los establecimientos comerciales de la calle de Génova, en la Zona Rosa, buscarán aprovechar la temporada decembrina para reactivar su economía.

Lo anterior luego de que por 77 días permanecieron cerrados 13 de los 23 comercios que rodean al edificio de Génova 33, que está en proceso de demolición tras el sismo del 19 de septiembre.

Empresarios afectados reportaron pérdidas de 65 millones de pesos por concepto de ventas no realizadas y 900 personas dejaron de laborar.

Sin embargo, desde el pasado viernes se abrieron 13 locales, mismo que del 12 de diciembre al 6 de enero realizaron promociones y descuentos por consumo.

Posteriormente realizarán una segunda estrategia para apuntalar la actividad económica y el turismo aprovechando el periodo vacacional de Semana Santa.

Jaime Valencia, Vicepresidente de la Asociación Por el México que Deseamos A.C., dijo que se captará la atención a través de promociones especiales para que vuelvan a “Génova, a la fiesta y se vuelvan a sentar en este corredor turístico”.

EN CONTEXTO

Además llamó a los visitantes a no hacer caso a los falsos rumores sobre más demoliciones en la Zona Rosa.

“Acudan a nosotros ya que el edificio de Génova 33 está controlado y los especialistas dictaminaron abrir la calle salvaguardando la seguridad del transeúnte, de los comerciantes y de los empresarios. Pedimos que acudan a reactivar la economía que se vio dañada durante 77 días”, dijo.

Asimismo pidieron a la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) la reubicación de los establecimientos mercantiles cerrados colindantes a Génova 33 como son: Cafesú, Marisco Tabgha, Lucy vintage, restaurante Sofía, restaurante Morena y la pizzería This and This.

Respecto a los 10 locales comerciales aledaños al edificios de Génova 33, permanecerán cerrados en tanto se desarrolle la demolición del inmueble, la cual podría durar hasta febrero.

Entre los giros afectados por los daños al inmueble de Génova 33 hay restaurantes, bares, estéticas, tiendas de autoservicio y dos agencias de viajes.

DATOS

900

Mil pesos en promedio de derrama económica al día genera la calle de Génova en un día normal

10

Comercios aledaños a Génova 33 permanecen cerrados

65

Millones de pesos de pérdidas por ventas no realizadas