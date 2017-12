Salió a tirar la basura y la atacó brutalmente un perro policía

Como cada domingo en la mañana, Desiree Collins se despertó temprano y fue a sacar la basura, sin imaginar que sería atacada por un perro policía.

Los hechos ocurrieron en Minnesota, Estados Unidos, en el condado de St. Paul. Ella estaba depositando una bolsa de basura dentro de un contenedor, cuando policías que perseguían a un sospechoso caminaban por la zona llevando a un perro policía K-9.

Los policías llevaban al canino con una correa bastante larga, que le permitió llegar hasta la mujer sin que pudieran evitar la mordida.

Some pretty graphic body camera footage out of St. Paul showing a police dog attacking a woman–police have since apologized, but the woman is filing a federal suit against the department seeking damages. https://t.co/DLuW5bKeC3 pic.twitter.com/8iBJWXmNKC

— Brett Bachman (@BrettABachman) December 7, 2017