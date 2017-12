Benedetto empieza recuperación, pero no se ve en el Mundial

Darío Benedetto, goleador de Boca Juniors, comenzó hoy su recuperación en el club tras la operación de los ligamentos cruzados de la rodilla derecha, pero avisó que es "bastante complicado" que sea convocado para el Mundial de Rusia 2018.

'El Pipa', de 27 años, empezó esta mañana la rehabilitación en el gimnasio del club a dos semanas de la intervención quirúrgica.

"Sobre si tengo plazos para apuntar al Mundial, yo te diría que no. No me pongo plazos. Obviamente el técnico se va a fijar en el delantero que esté en su mejor momento, pero yo sé que está bastante complicado volver de una lesión de rodilla y ponerme al nivel que me fui", dijo Benedetto en rueda de prensa.

"Estoy tranquilo, no me pongo plazos, solo quiero volver lo antes posible siempre y cuando me sienta al 100 %. Después, lo de la selección, se verá más adelante", añadió.

Se estima que el delantero volverá a las canchas solo uno o dos meses antes del Mundial de Rusia 2018, que comienza el 14 de junio.

Benedetto fue el centrodelantero titular en los últimos partidos de Argentina en las eliminatorias sudamericanas mundialistas.

El delantero se lesionó el domingo 19 de noviembre en el partido que Boca Juniors perdió ante Racing Club por 1-2 en la Bombonera en la novena jornada de la Superliga Argentina.