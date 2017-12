Estos son los ganadores mundiales del Metro Photo Challenge 2017

Los ganadores del concurso de fotografía global han sido finalmente revelados. Sus increíbles fotografías nos han llevado a lugares, colores y extraordinarias experiencias en algunos países interesantes.

Ganador del gran premio "Experiencias”

Eddy Vittini

Edad: 23

Nacionalidad: Dominicano

Profesión: Estudiante de fotografía

P: ¿Cómo fue tu experiencia con Metro Photo Challenge 2017?

Mi experiencia fue muy buena, estaba muy emocionado por participar!

P: ¿Cuál es la historia detrás de tu fotografía? ¿Qué es un' Tiznao'?

La historia detrás de la foto es muy interesante, porque es uno de los personajes más pintorescos de nuestro carnaval. Tiznao es una persona que pinta su cuerpo con aceite quemado mezclado con crema de payaso negro y pasta. El aceite se hierve y se cuela dos veces para liberar pelusa que maltrata la piel. Dos pintas de esta mezcla son suficientes para pintar el cuerpo. Cubre la parte de abajo de su cuerpo con hojas de coco y por debajo llevan lycra y pantalones de protección hasta la rodilla.

P: ¿Por qué crees que tu fotografía ha ganado el concurso?

Creo que ganó porque es una fotografía diferente y difícil de tomar, ya que estos personajes se mueven muy rápido y el fuego puede afectar tanto a la cámara como al fotógrafo.

P: ¿Te ha gustado retratar el tema "Mi país"?

Fue un placer para mí, ya que me encanta retratar las costumbres de mi país y su gente.

P: ¿Cómo te siente acerca de ser un ganador global y del próximos viaje a Islandia?

Me siento genial, no puedo creerlo! Es mi primer premio como fotógrafo y la verdad es que no puedo describir lo emocionado que estoy.

Ganador del gran premio "Lugares



Vivian Paola Kamphuis

Edad: 27

Nacionalidad: Holandesa

Profesión: Médico y aficionada a la fotografía

P: ¿Disfrutaste participando en el MPC de este año?

Me gustó el Metro Photo Challenge 2017. Esta es la tercera vez que participo en el concurso y siempre me gusta mucho ver fotos de todo el mundo.

P: ¿Por qué llamaste a tu foto “nubes amenazantes”?

Cuando tomé esta fotografía me sentí un poco perdida ya que acababa de llegar a una nueva ciudad (Montreal, Canadá) donde no conocía a nadie. Y creo que esta imagen retrata perfectamente cómo me sentía entonces. Aunque sigo sintiendo que las nubes parecen amenazadoras, esta imagen también me da la ilusión de llegar a una nueva ciudad llena de posibilidades y experiencias.

P: ¿Por qué crees que te has convertido en un ganadora?

Personalmente, creo que el contraste entre el colorido dragón feroz y las nubes oscuras y amenazadoras hizo que la fotografía fuera emocionante.

P: ¿Qué te parece el tema "Mi país" del desafío de este año?

Me gusta viajar y conocer un país y convertirlo en mi lugar.

P: ¿Cómo te sientes acerca de ser un ganador global?

Me siento muy halagado y feliz de haber ganado esta competición global. Siempre he querido ir a Islandia porque es un lugar muy fotogénico, pero otros planes siempre me han estorbado, así que estoy muy emocionada y no puedo esperar!

Ganador del gran premio "Colores”

Ionut Burloiu

Edad: 39

Nacionalidad: Rumano

De: Italia

Profesión: Director Creativo

P: ¿Es la primera vez que participas en MPC?

El Metro Photo Challenge es nuevo para mí. Me gustó la idea de un concurso organizado por un periódico mundial leído por millones de personas y no sólo por la comunidad de fotógrafos. Tengo experiencias previas con otros retos nacionales e internacionales y cuando vi la promoción del MPC en los medios de comunicación social encontré los temas que me inspiraron y encajaron con mi trabajo, por lo que decidí participar. Además, encontré todo el proceso de registro y envío de las imágenes muy fácil de seguir.

P: ¿Cuál es la historia detrás de su fotografía?

Suelo utilizar mi tiempo libre para descubrir nuevos lugares, joyas escondidas (que tal vez uno podría pasar fácilmente y hacer caso omiso) y sacarlos a la luz. Un día, mientras deambulaba por las colinas de las Marcas en Italia (tan bellamente representado por Giacomo Leopardi en sus increíbles poemas) vi esta aislada casa que parecía un tesoro en medio de la nada, como un oasis en el desierto.

P: ¿Por qué crees que tu fotografía ha ganado el concurso?

Supongo que fue la misma sensación de calor que tuve cuando vi la escena por primera vez. La sencillez del lugar, la luz en el árbol combinada con increíbles tonos de tierra y detalladas líneas texturizadas hacían sentir que todo estaba convergiendo en el alma misma de la tierra.

P: ¿Por qué decidiste participar?

El tema de este año se convirtió en el principal detonante que me hizo participar con esta foto. Cuando leí el tema' Mi país', mi primer pensamiento fue acerca de las maravillosas colinas Marcas italianas, donde vivo.

P: ¿Cuáles son tus sentimientos después de ganar el concurso?

Ser el ganador de un concurso de nivel internacional es simplemente increíble y al principio no podía creerlo. Me encanta viajar e Islandia está en mi lista de deseos, así que esto es como un sueño hecho realidad.

El jurado:

“He encontrado algunas fotografías que me hicieron dudar y verlas dos veces. Y algunos de ellos me hicieron sentir curiosidad sobre los lugares y situaciones que fueron capturados por los fotógrafos. Una gran inspiración para mis próximos viajes!"

Jürgen Bürgin, fotógrafo alemán y jurado mundial de MPC2016

“Siempre hay trabajos fuertes en Metro Photo Challenge. Hay fotos que excitan y otras que representan descubrimientos. Es muy difícil seleccionar a los ganadores,"

Alejandro Cartagena, fotógrafo mexicano y jurado mundial del MPC 2016

“Había muchas imágenes interesantes, y este año sentí un estándar más alto que las entradas del año pasado. Muchos temas interesantes, uso fuerte de colores y composiciones atractivas ".

David Lazar, fotógrafo australiano y miembro del jurado mundial de MPC 2016

Gran premio: Expedición fotográfica a Islandia

Los tres ganadores del Gran Premio Global, uno de cada categoría y elegido por el jurado mundial del MPC 2017, recibirán una expedición fotográfica única en la vida a la sorprendente Islandia, el país insular nórdico de Europa situado en el Océano Atlántico Norte, y una de las más jóvenes del planeta. El viaje incluye excursiones fotográficas guiadas para capturar la verdadera esencia de sus mesetas, cumbres montañosas y fértiles tierras bajas. El premio incluye vuelos de ida y vuelta, transporte local, alojamiento y actividades. Las fotografías tomadas durante la expedición se publicarán en las ediciones impresas y en línea de Metro en todo el mundo. Esto significa que los ganadores no sólo tendrán una experiencia única, sino que su fotografía será reconocida mundialmente.