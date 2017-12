Gasta INECC 99 mil pesos en mil kits contra el cambio climático

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) gastó 99 mil pesos en mil kits que entregó del 27 de noviembre al 1 de diciembre de este año durante la realización del Segundo Encuentro Nacional de Respuestas al Cambio Climático.

De acuerdo a una respuesta a una solicitud de información elaborada por Publimetro, el INECC erogó 28 mil 500 pesos en mil libretas de papel piedra certificado, es decir, por cada pieza pagó 28.50 pesos.

En tanto que desembolsó 64 mil pesos en mil bolsas de 30 por 35 centímetros. Los dos artículos fueron encargados a la empresa Ideas Productivas en Comunicación S.C.

Además pagó 6 mil 500 pesos por mil bolígrafos reciclabes que se le adjudicaron a la Distribuidora de artículos promocionales. El kit también contenía un cartel, sin embargo, el INECC respondió a esta casa editorial que dicho artículo fue elaborado a inicios de 2017 como parte de los promocionales del Instituto frente al cambio climático, pero no precisó su costo.

El Encuentro

El Segundo Encuentro Nacional de Respuestas al Cambio Climático, se desarrolló del 27 de noviembre al 1 de diciembre de 2017 en la Biblioteca de México, y tuvo como objetivo discutir la política pública que se implementa en contra de este fenómeno global.

“La realización de este encuentro anual ha sido concebida para presentar temas transversales, analizando problemáticas y alternativas de solución impulsadas desde la ciencia, el gobierno, la sociedad civil y el sector privado, identificando la realidad del país y basándose en experiencias exitosas que han funcionado en otros lugares del mundo. Se trata de poner sobre la mesa lo que tenemos, e identificar lo que nos hace falta”, explicó María Amparo Martínez Arroyo, directora general del INECC, al inaugurar el encuentro.

Gasto innecesario

Sin embargo, para Alan Jiménez, ambientalista y director de la asociación civil Comunalidades, Vida y Dignidad, los 99 mil pesos gastados en mil kits representan un gasto innecesario.

“Me parece que el gobierno federal hace muchos gastos innecesarios. Por un lado, pueden tener este tipo de encuentros pero habría que ver qué tanto impacto tienen los resultados de estas reuniones en la política pública del país.

“Porque México no está refinando sus combustibles, entonces no tenemos la certeza de que sean combustibles limpios. También se aprobó una ley donde se autoriza la minería abierta en áreas naturales protegidas. Entonces me parece que hay un discurso contradictorio con este tipo de encuentros.

Por otra parte, señaló, que no se realizan inversiones fuertes en materia de transporte público, pero sí se apoya a la industria privada del automóvil, por lo que de acuerdo con el ambientalista, el mensaje debería estar en los hechos y no en la inversión en kits.

DATO

99

Mil pesos desembolsó el INECC en mil kits que entregó durante el Segundo Encuentro Nacional de Respuestas al Cambio Climático.

