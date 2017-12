Tiroteo en Denver deja un policía muerto y seis heridos

Al menos un policía muerto y cuatro más heridos, junto con dos civiles lesionados, fue el saldo del tiroteo registrado a las afueras de Denver, en Colorado, informaron autoridades locales.

La oficina del sheriff del condado de Douglas reportó a través de Twitter que el sospechoso del incidente fue abatido a tiros y que, al parecer, también murió.

La mañana de este domingo se dio cuenta del tiroteo en el que algunos oficiales quedaron heridos.

Las autoridades detallaron que habia varios agentes "caídos" tras responder a un fuego cruzado en un complejo de departamentos, ubicado en el sur de la ciudad.

UPDATE, we have multiple deputies down, no update on their status. The scene remains active and please avoid the area.

A través de su cuenta de Twitter, la oficina del sheriff del condado de Douglas mencionó que hasta el momento no hay detalles de la gravedad de los policías, ni tampoco de los civiles que pudieron resultar afectados, por lo que piden a los residentes evitar el área.

"Durante la investigación por un disturbio doméstico hubo disparos y varios agentes resultaron heridos", se lee en el mensaje.

UPDATE 0513 this morning deputies responded to he Copper Canyon Apartments for a Domestic Disturbance. During the Investigation, shots were fired and multiple deputies were injured. No status on the deputies and no status on civilian injuries. Please avoid this area.

— DC Sheriff (@dcsheriff) 31 de diciembre de 2017