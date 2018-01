El truco francés para que la esencia de tu perfume dure más

La compra de un buen perfume no es algo que cueste poco dinero, muchas veces gastamos miles en una fragancia que está de moda y es verdaderamente molesto cuando lo empiezas a utilizar y resulta que el aroma se esfuma rapidísimo.

Francia se caracteriza por ser uno de los países más glamourosos del mundo, además uno de los principales productores de perfumes en el mundo, nada más tienen una experiencia de más de 300 años en el mercado.

Por ello no resulta extraño que también es el país que conoce el secreto para que el aroma de tu perfume perdure más.

Existen muchos mitos acerca de la aplicación del perfume: nos dicen que lo coloquemos detrás de las rodillas, en las muñecas, el cuello, la nuca y miles de lugares más, pero ¿alguna vez pensaste en el cabello?

Según las mujeres francesas, el mejor lugar para aplicar el perfume es el cabello, ya que permanece por más tiempo, y la esencia llega a quienes incluso se acercan a saludar de beso.

¿Cómo se hace?

El secreto es vaporizar (esparcir algunas gotas muy pequeñas) el perfume en la raíz del cabello a una distancia del 20 centímetros.

No te preocupes, el alcohol se vaporizará y no daña tu cabello, pero si no te da mucha confianza hacerlo, puedes poner el perfume en tu peine o cepillo y peinarte.

