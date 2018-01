Nicky Jam 'reporta' su aumento de peso

La serie El Ganador que será transmitida por Netflix, Telemundo y Caracol TV este 2018, hablará sobre la vida del cantante Nicky Jam y su trayectoria hacia la fama.

El contenido de la misma será sobre la vida del cantante estadounidense de origen puertorriqueño, y se rodará en México, Colombia, Puerto Rico y Boston (Estados Unidos).

Además aparecerán personajes que darán vida a otros músicos como Daddy Yankee.

“Venimos con la serie, y si me ven más gordito, es que me mandaron engordar 30 libras, yo no me quejé, porque me encanta comer, ¿a quién no?”.

“Como tengo que actuar yo mismo en la serie, de cuando estaba más gordito (…), les va a gustar la serie, que habla de todo lo mío, por todo lo que pase, como el surgimiento, las cosas buenas, la guerra y esas batallas que viví".

"Todo quiero compartirlo con ustedes”, adelantó el músico y productor.

Nicky Jam está por lanzar un nuevo sencillo como su gran amigo J Balvin.

“Feliz Año Nuevo, aquí reportándome, porque venimos con muchas cosas para este año, como el sencillo nuevo con J Balvin es un hit garantizado… claro, ustedes son los que me darán la aprobación”.

El Ganador se estrenará en el segundo semestre del año.



En la televisión

El Ganador girará en torno a su juventud y como luché el cantante para salir de las drogas y convertirse en el importante exponente del género urbano.

La serie estará centrada en la superación y la búsqueda del éxito.

"La verdadera historia biográfica de Nicky Jam desde sus humildes inicios hasta su consagración en la música, llega en el 2018 a Telemundo”, reveló el cantante.