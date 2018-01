Chocan dos aviones de pasajeros en el Aeropuerto de Toronto

Dos aviones de pasajeros chocaron esta noche en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto, en Canadá.

El percance ocurrió cuando el ala de una de las aeronaves chocó con la cola de otro provocando un incendio.

Según la cuenta de Twitter de este puerto aéreo, el cuerpo de bomberos acudió al lugar para sofocar el siniestro y evitar que resultara en un incidente mayor.

Uno de los vuelos era de la aerolínea Westjet proveniente de Cancún y el otro un Sunwing Boeing 737 el cual presuntamente se encontraba vacio.

De acuerdo a medios canadienses no hubo reporte de heridos y todos los pasajeros están a salvo.

Some flight operations at Terminal 3 have been impacted by the incident but other airport operations are unaffected. An investigation is underway. More information will be provided as it becomes available. https://t.co/Y5TBcSbfBO

— Toronto Pearson (@TorontoPearson) January 6, 2018