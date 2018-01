Maite Perroni graba video en La Lagunilla

Una construcción deshabitada en el afamado barrio de La Lagunilla, en el Centro Histórico de esta ciudad, fue el escenario para la grabación del video “Como yo te quiero” que Maite Perroni interpreta a dueto con Alexis y Fido.

El tema narra una historia de amor, y a través de varias imágenes se resaltarán algunas de las tradiciones y costumbres de México.

“Queremos enfatizar lo que es México en las calles y nuestras traidiciones. Buscamos utilizar símbolos relevantes y mencionar la importancia de Puerto Rico y Colombia en el género urbano, pero también la de México”, explicó Maite Perroni.

Durante una pausa de las grabaciones, la cantante adelantó que en el clip se destacará a la Virgen de Guadalupe, el papel picado y la variedad de flores que hay en el país.

“Se verá a gente bailando y cantando para subrayar que México es parte de este movimiento”, destacó al mencionar que la letra conlleva un mensaje positivo.

“Desde el lugar en el que me he comprometido con este género, he tratado de compartir canciones que enaltezcan el amor y a la mujer con mucho respeto. Me enfoco en eso y no pienso en lo demás porque me gusta la música latina y lo que hacen mis compañeros”.

Aunque Maite Perroni inició su carrera musical dentro del género pop, hace cuatro años se comprometió con interpretar todos los ritmos latinos.

“Por eso me atreví a cantar bachata porque quiero disfrutar todos los géneros que existen en la música y poder entrar en cada uno de ellos”.

“Loca”, a dueto con Cali y El Dandee, fue el primer sencillo de su próximo disco. Durante seis meses se mantuvo en los primeros sitios de popularidad producido por Mauro y Andrés Torres.

“El reto ahora es disfrutar lo que estoy haciendo en este momento. Quiero poner el corazón, lograr compartir con la gente y si se logra algo importante, será un regalo”, concluyó la ex RBD.

Se empieza a escribir una nueva historia A post shared by Maite Perroni Beorlegui (@maitepb) on Jan 8, 2018 at 2:36am PST

Contenido relacionado: