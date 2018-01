Economía mexicana vivirá un año complejo en 2018

La economía mexicana enfrentará un panorama complejo durante 2018; y habrá riesgos graves por la incertidumbre ligada a la carrera presidencial, la renegociación del TLCAN y las políticas del gobierno de Estados Unidos.

El bolsillo de las familias se verá afectado por los aumentos de precios; sobre todo en las gasolinas, gas doméstico y alimentos; mientras que los salarios apenas tendrían un aumento de 4% a 4.5% real.

Las perspectivas de empleo no mejoran sustancialmente; y sólo crearán 66% de las plazas que demanda la población; lo cual se traduce en pocas oportunidades para los jóvenes y recién egresados de las universidades.

Sergio Luna, director de Estudios Económicos de Citibanamex, indicó que el crecimiento del país tendrá una mejora mínima en 2018, con una tasa de 2.4%; que apenas supera la expansión de 2.1% del Producto Interno Bruto (PIB) estimada para 2017.

Señaló que dicha tasa de desarrollo apenas alcanza para crear entre 700 mil y 800 mil empleos formales; registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Refirió que la inflación o aumento de los precios promediará 4.1% al termino de 2018; aunque esto no compensa la pérdida del poder adquisitivo de los salarios acumulada en 2017.

TLCAN y elecciones pagan a economía mexicana

En una entrevista con Publimetro, el especialista de Citibanamex explicó que los momentos más complicados para la economía mexicana vendrán entre enero y julio próximos.

Ello, apuntó, debido a la falta de acuerdos en las negociaciones del TLCAN; que según el calendario oficial deben concluir en marzo próximo.

Así como por los riesgos, enfrentamientos y escándalos políticos que traerá la elección presidencial entre abril y julio.

En el primer caso, refirió el directivo, habrá momentos difíciles, tensiones y desacuerdos entre los negociadores mexicanos, estadounidenses y canadienses del tratado comercial.

Ello podría encarecer el dólar –por arriba de 20 ó 21 pesos durante algunos días–, generar incertidumbre financiera y afectar el control de la inflación; que al cierre de la primera quincena de diciembre se ubicó en 6.69%.

Mientras que durante la elección presidencial es previsible que las declaraciones de los candidatos afecten el nivel de confianza en la economía mexicana; así como la evolución del precio del dólar, el clima de inversiones y la expansión de sectores productivos clave como la industria.

Estancamiento en la economía mexicana

Abraham Vergara Contreras, coordinador de la licenciatura en Contaduría y Gestión Empresarial de la Universidad Iberoamericana (UIA), explicó que, a pesar de la mejora esperada del PIB en 2018, “la economía mexicana seguirá estancada”.

Lo anterior, apuntó, debido que la tasa de crecimiento económico no rebasará 2.5% del PIB, en el mejor de los escenarios; y “aunque llegaremos a dicho nivel, el crecimiento del país es muy chiquito”.

Indicó que México requiere tasas de desarrollo de 5% o 6% del PIB, para generar un millón de empleos; cubrir las necesidades de desarrollo de la población y brindar oportunidades a los miles de jóvenes que cada año se integran a al economía.

“En el peor escenario: donde se rompe el TLCAN, la inflación se mantiene por arriba de 6% y el dólar llega a 21 o 22 pesos por la incertidumbre político-electoral; el PIB mexicano apenas avanzaría 1.8% en los próximo 12 meses; y eso es muy poco”, apuntó.

Empleo y déficit laboral pega a familias

El especialista de la Ibero señaló que la falta de empleos formales y el aumento de informalidad laboral complicarán la situación del país durante los próximos meses.

Refirió que, de acuerdo a las condiciones existentes, lo más probable es que México alcance un crecimiento promedio de 2% en 2018; y con ello, vendrían entre 600 mil y 700 mil empleos formales.

“El problema es que con tales cifras no se alcanza a revertir el déficit laboral –o faltante de empleos– que se acumuló durante este sexenio.

“Según la OCDE, los mexicanos necesitan 1.2 millones de nuevos empleos cada año; lo que significa que durante este gobierno actual se debieron crear 7.2 millones de plazas.

“Pero en la realidad sólo hay tres millones de puesto de trabajo creados hasta el cierre de 2017; lo cual arroja un déficit laboral de 4.2 millones de puestos.

Así como el avance de tasa de informalidad laboral; que hoy rondan 57% de la Población Económicamente Activa (PEA); donde las personas producen pero no pagan impuestos, no tienen contrato, carecen de servicios de salud y no tienen derecho a una pensión.

Inflación, impuesto más caro para los mexicanos

Al referirse al comportamiento de la inflación, Abraham Vergara explicó que el aumento de los precios será el factor que más golpeará a la economía familiar.

Indicó que 2017 cerró con una tasa inflacionaria de entre 6.5% y 7%: lo que se come el aumento promedio de los salarios, estimado entre 4% y 4.5%.

Mientras que en 2018 dicho indicador no bajará de 5%; lo cual se convertirá a la inflación en el impuesto más caro que pagaran las familias mexicanas.

Por si fuera poco, explicó Vergara, el aumento de la inflación está asociado a tres riesgos importantes: al aumento del dólar, que podría llegar a 22 pesos si fracasa el TLCAN y la elección presidencia de 2018 se complica.

Así como a nuevos incrementos en la tasa de interés del Banco de México; que en un escenario extremo podría pasar de 7.25% a 8% en diciembre próximo;.

Todo ello, a su vez, encarecería los créditos que contrata la población; a través de tarjetas de crédito, prestamos de nómina y hasta del financiamiento para adquirir un automóvil.

“Además, si el dólar se mantiene caro, las gasolinas suben de precio; el costo de los alimentos se encarece y la inflación vuelve a subir.

“Con todo eso, las empresas no invierten; no hay empleos suficientes; el poder adquisitivo cae; y el nivel de vida de las familias empeora. A todos esos elementos y riesgos hay que enfrentarse en 2018”, concluyó el especialista de la Ibero.

