VIDEO: Aficionados se burlan de tenista en Australia Open

Durante el encuentro de Aryna Sabalenka en contra Ashleigh Barty en el Abierto de Australia, la bielorrusa vivió un momento incómodo cuando el público presente imitó los gritos que hace durante sus saques.

Cada vez que Sabalenka intentaba realizar un saque un estridente ruido proveniente de la grada interrumpía el acto. Incluso la juez de silla llamó la atención a los asistentes lo cual sólo provocó que el los fans gritaran más.

Por su parte la australiana Ashleigh Barty negaba con la cabeza en contra de la acción del público.

"Ladies & gentlemen please, during the rally, do not scream."

The Chair Umpire may have regretted her choice of words during this 🇦🇺 Barty v 🇧🇾

Sabalenka #AusOpen match…

👂 pic.twitter.com/x6WhfSeH9J

— #7TENNIS 🎾 (@7tennis) January 16, 2018