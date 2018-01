Vucetich podría dirigir a la Selección de Ecuador

A casi un año de ser cesado de Gallos Blancos, Víctor Manuel Vucetich ya analiza el volver a dirigir, ya sea a un club o selección.

El DT reveló que en la mesa tiene varias ofertas vigentes y, aunque no le ha llegado una propuesta para dirigir a la Selección de Ecuador, señaló que es una posibilidad, luego de que su nombre suena en aquél país como candidato al timón.

“Eso no es nada concreto, es una posibilidad y desde luego que suene mi nombre habla que reúnes ciertos logros, ciertos méritos para ser considerado, desde ese punto de vista siempre es positivo”, contó a Mediotiempo.

En Ecuador también se especula con candidatos co. "Vuce" asegura que escuchar ofertas que valgan la pena y que no conoce ese país pues cuando ha dirigido ahí solo ha sido “de pasada”.

“Sí he recibido algunas ofertas, pero no he tomado ninguna decisión de nada; son ofertas vigentes, hay opciones, pero hay que ver si vale la pena por todo lo que involucra. El tiempo lo he tenido (para descansar y visualizar el futuro), ahorita por eso las propuestas que tengo las estoy checando”, indicó.

