¡Cuidado! Evita caer en empresas de seguridad “patito”

“Trabajo cerca de casa. Empresa de seguridad solicita guardias intramuros”, decía el anuncio al que Ferdinand Moreno, atendió para conseguir empleo como personal de seguridad privada.

Su contratación fue exprés y jamás le solicitaron experiencia, se trataba de un grupo empresarial de protección “patito”, llamado “Blindaje Empresarial y Recursos Humanos”, propiedad del señor Marco Antonio Arellano Rojas, así lo señaló Ferdinand de 29 años.

Unotv.com acompañó al señor Ferdinand Moreno, al lugar donde fue víctima de un asalto ocurrido el 29 de febrero de 2016, mientras se encontraba como vigilante en turno de la tienda mayorista “Scorpion”, ubicada en Nuevo Aragón, Ecatepec, Estado de México.

“Aquí es donde yo trabajaba en la empresa Blindaje Empresarial y Recursos Humanos del señor Marco Antonio Arellano Rojas. Aquí es donde me dispararon en la pierna y me destrozaron el hueso”.

Le colocaron 13 tornillos en el fémur de la pierna izquierda, incluso le quedaron restos de bala que ahora le imposibilitan caminar. Después de una operación y más de 10 terapias, “Blindaje Empresarial y Recursos Humanos” se negó a pagar los gastos médicos posteriores, y se deslindó de toda responsabilidad.

“El señor Marco Antonio me dice que iba a checar el pago de los gastos médicos, sin embargo, a los días siguientes cuando me toca la quincena me indica que él no se puede hacerse responsable”, contó Ferdinand durante la entrevista.

Según lo muestra su sitio web, son casi 40 tiendas “Scorpion” en la zona metropolitana, que de acuerdo al ex empleado de seguridad son resguardadas por la empresa de Marco Antonio Arellano.

Pero lo que no dice su portal es que algunas sucursales son protegidas con armas de juguete, como contó a Unotv.com Ferdinand Moreno:

“Entonces llega el supervisor y me entrega una pistola, me da una metralleta. La noté muy ligera; era de juguete… literal. Me indican que no la haga de emoción, que sólo es para disuadir”.

Ferdinand interpuso una demanda contra Grupo Scorpion S.A de C.V, pues señala que a pesar de que la comercializadora no lo contrató de manera directa, sí fue por medio del señor Marco Antonio Arellano, quien supuestamente creó una empresa de seguridad privada no registrada, aclaró el abogado Alfredo Cruz que lleva su caso.

De las 6 mil empresas de seguridad privada que operan en México, 2 mil 600 son denominadas “patito”, y tan sólo 3 mil 400 se encuentran reguladas en todo el país, de acuerdo a los datos de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) otorgados por la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP).

Instituciones en protección privada reconocen que todas aquellas compañías no certificadas son un peligro “son un riesgo para la empresa que los contrata, son un riesgo para sus empleados porque no cuentan con ningún respaldo a nivel autoridad ni a nivel instituciones o asociaciones”, aclaró Adrián Domínguez, vicepresidente de la AMESP.

Ferdinand Moreno perdió la salud y el empleo por culpa de una de las 2 mil 600 empresas no certificadas. Espera en los próximos meses obtener una indemnización y regresar a su trabajo, pero ahora sí con una empresa de seguridad regulada.

Con imágenes e información de Karina Jorge, UNO TV.