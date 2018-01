Mancera asegura que más contingencias mejorarían la calidad de aire

El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dijo que en los próximos años la capital podría plantearse el reto de bajar de 150 a 130 puntos Imeca el límite para decretar contingencias ambientales, con el fin de que se tenga una mejor calidad de aire.

En conferencia de prensa, Mancera informó que al pasar a 130 puntos Imeca habría muchas más contingencias ambientales pero también se mejoraría la calidad de aire que respiramos y traería un beneficio para la salud.

"La Ciudad de México en los próximos años debiera de plantearse el reto de pasar a 130 ¿no? Hoy estamos con 150, pero debiéramos de plantearnos el reto de pasar a 130. Claro que cuando pasemos a esos 130, va a haber muchas más contingencias, pero también va a haber mucha más mejoría; y si en cada una de las contingencias nosotros tomamos medidas que beneficien a la ciudad, pues eso va a ir también beneficiando la calidad de aire que respiramos", dijo el mandatario.

En el antiguo edificio del Ayuntamiento, indicó que si en cada una de esas contingencias se toman medidas que benefician a la ciudad, como mejorar las condiciones de operación de los Verificentros, eso va a ir disminuyen las partículas contaminantes en el ambiente.

Al respecto, comentó que ya se tienen entre 33 mil o 36 mil vehículos que tienen la constancia de verificación vehicular y "estamos próximos a tener casi 40 mil vehículos que lo han tramitado; hubo problemas en el arranque, pero entiendo que éstos se han subsanado”.

Mancera anunció que en breve, se presentará otro grupo de empresas de las que hicieron su auditoría ambiental. “Eso no hay que quitarlo del renglón, porque somos de las pocas entidades que están haciendo esta auditoría ambiental".

Yo he escuchado ya que algunas, por ejemplo van a aplicar el programa “Hoy no Circula”, que bueno, he escuchado de algunas entidades fuera de lo que es la Ciudad de México y la zona metropolitana, que bueno porque estas medidas cuando son tomadas con tiempo y a tiempo, pues tienen verdaderos beneficios.

Cambio climático ha adelantado las contingencias

Mancera Espinosa, expuso que debido al cambio climático, en la Ciudad de México se presentan condiciones ambientales que debieran registrarse más hacia el verano y que podrían causar contingencias ambientales.

Sí, ¿por qué? porque ayer hicimos un sobrevuelo y observamos que estamos teniendo, por el cambio climático, un adelantamiento de condiciones que debieran estarse presentando más hacia el verano ¿no? Entonces estamos teniendo calor como el que ayer todos sentimos, disminución de vientos. Ayer teníamos algunas rachas de 9 nudos, que es muy poquito para la ciudad y eso va a generar concentraciones sin duda.

Este martes la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) pronosticó que la 'Temporada de ozono 2018' iniciará este año en la primera quincena de febrero, cuando se registre la primera contingencia ambiental en el Valle de México.

