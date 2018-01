Dos más dicen adiós. Elton John y Rush se retirarán de los escenarios

Desde hace días, Elton John habló que estaba a punto de dar una noticia importante.

Fue hasta ese míercoles que decidió publicarla en sus redes sociales, y su página web se convirtió en un cielo estrellado alrededor de un camino de baldosas amarillas, como el que recorría Dorothy en El mago de Oz.

Utilizando la canción Goodbye yellow brick road extrajo la frase que se alternó para hacer el anuncio.

"Finalmente, he decidido que mi futuro está…". Esa será, Yellow Brick Road, el nombre de la ultima gira”, escribió el cantante británico.

El cantante y compositor británico de 70 años anunció la que será su última gira global, que empezará en septiembre.

La gira durará tres años y será, en sus propias palabras, "la mayor producción" que ha hecho nunca.

Foto | Instagram.

Después, la estrella abandonará la carretera que ha circulado durante medio siglo para dedicar más tiempo a sus hijos, como el mismo ha explicado.

El músico pop británico Elton John dejará de tocar en giras después de casi 50 años, informó el periódico Daily Mirror.

Honrado en Davos

Elton John fue uno de los grandes protagonistas en el inicio de la cumbre de Davos.

El músico fue reconocido con el Premio Cristal por su lucha contra del VIH/sida a través de su fundación y dio un discurso inspirador en el que pidió a los líderes presentes que usen su influencia para "hacer un mundo mejor".

Foto | AP.

Rush, dice adiós

Después de más de cuatro décadas juntos, Rush llegó a su fin.

“Básicamente, hemos terminado”, le dijo Alex Lifeson, guitarrista y miembro fundador del grupo, al medio canadiense The Globe and The Mail.

“Pasaron más de dos años desde la última gira de Rush. No tenemos planes de volver tocar o grabar. Sentimos que ya fue suficiente”.

Así, después de 44 años juntos y con 20 discos de estudio en su haber, Rush anunció su separación.

Con Rush oficialmente fuera de escena, Lifeson dijo que se mantiene ocupado con una variedad de proyectos paralelos.