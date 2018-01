La candidaturas independientes perdieron credibilidad: Lorena Osornio

Una de los tres independientes que se perfilan para contender por el Gobierno de la Ciudad de México, Lorena Osornio Elizondo, aseguró que las candidaturas independientes se desgastaron, debido a las postulaciones de ex militantes de otros partidos políticos a través de esta vía.

Tras rebasar las 74 mil firmas de ciudadanos que le exige como requisito el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), la ex candidata a la Asamblea Constituyente dio su palabra de no declinar a favor de nadie en caso de no resultar favorecida en su registro, ni durante los próximos comicios.

Sobre los independientes no tan independientes ¿qué opinas?

—Somos ciudadanos que buscamos un cambio. Yo creo que sí se ha desgastado este tipo de candidatura, no tiene la credibilidad que tenía en 2015; se ha demeritado mucho en los últimos meses.

Desafortunadamente muchos independientes buscan un cargo a través de esta vía con un pasado en varios partidos políticos.

En tu recorrido por la Ciudad de México ¿qué problemas has detectado?

—La seguridad y el agua son los principales problemas que adolece la capital del país, la ciudadanía carece de estos servicios y se encuentra sumamente descontenta por el olvido de las autoridades locales.

Los asentamientos irregulares al sur de la ciudad también es otro de los pendientes más graves que padecen los pobladores de esta zona.

En caso no alcanzar la candidatura ¿te sumarías a la propuesta de trabajo de otro candidato?

—No, mis ideales están bien establecidos, yo tengo un plan de trabajo y voy por el cambio de la ciudad.

Doy mi palabra de que no lo haré en caso de no ser beneficiada en la intención de voto o alcanzar mi registro ante las autoridades electorales.

Se te sigue relacionando con el PRI por tus lazos familiares con militantes

—Nunca he tenido ningún cargo en algún partido. Jamás me pudieron comprobar que tuviera relación con este instituto político.

Sólo es una forma de demeritarme. Sí hay lazos familiares, pero siempre he sido independiente.

Dato:

102 mil 450 firmas contabiliza la aspirante a la Jefatura del Gobierno de la CDMX

