Ex delegados del PRD se suman a campaña de Mikel Arriola

Este lunes el precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Jefatura de Gobierno, Mikel Arriola, sumó a ex militantes de otros partidos, como el de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN).

Destaca Leticia Quezada, quien fue delegada en Magdalena Contreras por el PRD de 2012 a 2015, demarcación que perdió precisamente ante el PRI.

Tras perder la delegación, Quezada se integró a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México como subsecretaria de Asuntos Metropolitanos y Enlace Gubernamental, cargo del que salió en marzo de 2017 para apoyar al Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Leticia Quezada será la coordinadora de alianzas y seguimiento de la campaña de Mikel Arriola, según lo anunció el propio aspirante este lunes en conferencia de prensa.

Asimismo sumó al ex delegado en Cuauhtémoc por el PRD, Agustín Torres y al ex delegado en Xochimilco por el PRD, Miguel Ángel Cámara, quien también perdió la delegación en 2015 ante Morena.

Otros personajes que se integraron fueron Elvira Murillo y Silvia Pérez Ceballos, ex militantes del PAN, así como Carlos Girón ex clavadista y medallista olímpico.

Arriola Peñalosa resaltó que la suma de ex perredistas y ex panistas “se trata de sumar al proyecto, no para llenar espacios ni cuotas".

Advirtió que los ex militantes de dichos partidos se suman a su candidatura, porque están ciertos que si no gana el PRI en la capital “estaremos condenando a la ciudad al colapso, a la violencia e inseguridad, a la falta de agua y de infraestructura urbana”.

El ex delegado en Cuauhtémoc, el ex perredista Agustín Torres, comentó que después de 30 años de ser militante de la izquierda no podían permitir que quienes se adueñaron del PRD, hicieran a un lado sus principios, mientras que en Morena, sean los hijos de Andrés Manuel López Obrador los que determinan todo.

Leticia Quezada, ex delegada de Magdalena Contreras, rechazó que su caso se trate de un "chapulineo" -pues ella pasó de ser perredista, a ser militante de Morena, y ahora simpatiza con el proyecto del PRI-, se trata de apoyar a quienes tienen un plan para salvar a la Ciudad de México.

Coincidió con Agustín Torres en el sentido de que no estaban de acuerdo en estar sujetos al vaivén de las cúpulas que conformaron un club de amigos, sin experiencia y alejados de la gente.

Con información de Notimex