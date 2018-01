'Le pudo haber pasado a uno de mis amigos': estudiante sobre caso de Marco Antonio

Para exigir que se aclaren las dudas sobre qué le ocurrió a Marco Antonio Sánchez tras haber sido detenido por policías capitalinos la estación El Rosario, de la Línea 6 del Metrobús, estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria 8 de la UNAM, realizaron un paro de labores este lunes.

Desde las 6:00 horas de este lunes, jóvenes -algunos con el rostro oculto- rompieron el candado de la puerta principal del plantel donde estudia Marco Antonio para tomar el control del acceso e iniciar con el paro de labores de 24 horas; también restringieron la circulación en un tramo de Lomas de Plateros.

Malinatzin Quetzalli, quien cursa el sexto grado de la Preparatoria, declaró que el paro de labores tiene como propósito exigir que se despejen todas las dudas sobre la detención de Marco Antonio y su posterior aparición, cinco días después de que fue asegurado por policías de la Ciudad de México.

“Exigimos que no suelten a los policías que lo detuvieron”, dijo la joven, quien pese a no conocer del todo a Marco Antonio, le preocupa su estado ya que “esto le puedo haber pasado a cualquiera de mis amigos”, por lo que exigen justicia.

Marco Antonio fue encontrado este domingo en el fraccionamiento Álamos, en el municipio de Melchor Ocampo, Estado de México, a 30 kilómetros de la estación El Rosario del Metrobús, donde fue detenido por policías de la Ciudad de México el 23 de enero.

El joven tenía algunos golpes en el cuerpo y el rostro estaba en estado de desorientación; incluso no pudo comunicar de forma clara qué fue lo que pasó en los últimos cinco días, tras su desaparición.

Actualmente se encuentra en valoración en el hospital psiquiátrico Juan N. Navarro, en compañía de sus padres y de personal de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

Sobre este caso, Brando, de 18 años y quien también cursa el sexto grado en la Preparatoria 8, dijo este lunes: “me parece algo raro cómo apareció el joven. Lo que yo comentaba con mis compañeros es que no a cualquiera lo detienen y lo desaparecen”.

“Lo detienen, lo dejan libre y ¿apoco el joven no estaba tan consciente de saber dónde estaba, a pesar de toda la difusión que se dio, no se había dado cuenta que lo andaban buscando o no sabía quién era? Son cosas que a mí no me cuadran”, admite Brandon afuera de la Preparatoria 8.

La mañana de este lunes el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, rechazó que el caso de Marco Antonio se tratase de una desaparición forzada, ya que en algún momento los policías capitalinos que lo detuvieron lo dejaron libre, aunque no hay registro gráfico de que eso realmente ocurriera.

“Marco Antonio era un joven normal. Se mantenía en un perfil bajo, debido a que muy poca gente le hablaba. Eso sí, era gran deportista de Taekwondo”, recuerda Brando, quien refiere que la comunicación sobre el caso al interior de la Prepa 8 fue discreta en los primeros días.

Aún persisten muchas dudas sobre el caso, pero será el propio Marco Antonio quien pueda despejarlas una vez que se encuentre en condiciones de declarar, indicó el jefe de gobierno en conferencia de prensa este lunes.