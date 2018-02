Sólo los mexicanos decidirán el 1 de julio, responde AMLO a Tillerson

Andrés Manuel López Obrador, precandidato de la coalición "Juntos haremos historia", señaló que los únicos que decidirán en las elecciones del 1 de julio serán los mexicanos, no los rusos ni los estadounidenses.

Así respondió López Obrador a los señalamientos del secretario de Estado de EU, Rex Tillerson, de que Rusia tenía 'tentáculos' sobre los comicios electorales en América Latina.

"Nosotros somos respetuosos de todos los gobiernos del mundo y también pedimos que respeten nuestros principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos", expresó el precandidato desde Pahuatlán del Valle en el estado Puebla.

Destacó que en cuanto a la autodeterminación, en las próximas elecciones sólo los mexicanos decidirán sobre el futuro del país y que ningún gobierno extranjero tiene injerencia en el proceso electoral.

"Siempre que las grandes potencias amagan con ese discurso y no hay porque preocuparse si nosotros mantenemos nuestra postura de no permitir la injerencia extranjera de ningún gobierno no vamos a tener ningún problema", ahondó.

Puntualizó que México no es colonia de ningún otro país y aunque compartimos más de tres mil kilómetros con Estados Unidos, dijo, hace falta una buena relación geopolítica con el vecino del norte.

