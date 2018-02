Juez brasileño ordena que a Lula le sea devuelto pasaporte

Un juez brasileño ordenó que al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva le sea devuelto su pasaporte.

La semana pasada, otro juez que atendió un caso que involucra cargos por tráfico de influencias contra Lula ordenó que al ex mandatario le fuera retirado el documento. Como resultado, Lula canceló un viaje a Etiopía, donde daría un discurso en un foro sobre hambruna.

El juez Bruno Apolinario invalidó ese fallo el viernes al sostener que no hay evidencia de que Lula pretendiera huir del país para evadir la justicia. No queda claro cuándo le será devuelto el pasaporte al ex presidente.

El 24 de enero, una corte de apelaciones ratificó una condena separada por corrupción contra Lula, quien refutó los cargos en su contra y dijo que las acusaciones tienen motivos políticos.

