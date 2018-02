Jurado del caso de El Chapo será anónimo y estará aislado por seguridad

El juez que preside el caso de Joaquín “El Chapo” Guzmán, considerado uno los narcotraficantes más poderosos del mundo, ha decidido que la identidad de los miembros del jurado no será revelada y que éstos serán protegidos por las autoridades estadounidenses en su transporte hacia y desde la corte.

El juez Brian Cogan hizo pública su decisión el martes a favor de la petición del gobierno estadounidense de mantener un jurado anónimo y parcialmente protegido, alegando que Guzmán ha demostrado ser peligroso, además del enorme interés mediático que hay en él.

“Los nombres, direcciones y lugares de empleo de potenciales y seleccionados miembros del jurado no serán revelados ni a la fiscalía, la defensa, ni la prensa”, escribió el juez en su decisión, que está disponible en el sistema electrónico de la corte.

“Tan sólo el historial de violencia del acusado -violencia ordenada por él o en su nombre- ya sería suficiente para imponer un jurado anónimo y parcialmente protegido, pero el hecho de que muchas de las acusaciones en este caso suponen asesinatos, asaltos, secuestros, tortura de potenciales testigos o de aquellos de los que se sospecha ayudan a las autoridades hace que resalten las preocupaciones del gobierno”, explicó.

El abogado de Guzmán, Eduardo Balarezo, se oponía a un jurado anónimo y protegido alegando que, con esas medidas, se reducía la presunción de inocencia de “El Chapo” y se daba la imagen de que es un hombre peligroso. Balarezo no respondió de forma inmediata el martes un pedido de solicitud de comentario por parte de The Associated Press.

Guzmán, señalado como el líder del cartel de Sinaloa, fue capturado en el noroeste de México en enero de 2016 y un año después extraditado a Estados Unidos. El mexicano, de 60 años, aguarda un juicio en Nueva York tras declararse inocente de dirigir una multimillonaria red internacional de narcotráfico responsable de asesinatos y secuestros.

