“Me gusta que mis películas tomen a las mujeres que están al margen de la sociedad”: Sebastian Lelio

Gregory Wakeman / Metro.us

En retrospectiva, Sebastian Lelio no tenía absolutamente nada de qué preocuparse.

'Una mujer fantástica' no solo ha sido aclamada por la crítica, sino que ha sido querida en la temporada de premios, obteniendo numerosos galardones, cuyo máximo llegó a principios de este año cuando recibió una nominación a la Mejor película de habla no inglesa para la 90 entrega de los Premios de la Academia.

Pero durante el desarrollo y la producción de 'Una mujer fantástica' el coguionista y director Sebastian Lelio creía que la película sería destruida por aquellos que la vieran.

"Al principio pensé que iban a destruirla. Porque el tema es tan divisivo", me dijo Lelio por teléfono cuando le pregunté acerca de "Una mujer fantástica", que cuenta la historia de la cantante transgénero Marina, interpretada por una asombrosa Daniela Vega, que no puede llorar la muerte de su amante más viejo, Orlando, debido a la creciente interferencia de su familia.

Pero la reacción ha sido muy, muy diferente. "En todas partes donde hemos estado, ha sido recibida con gran amor y calidez, y ha sido un proceso de escalada. Nos sentimos muy afortunados".

Mucho antes de esta respuesta positiva, sin embargo, Lelio se había preparado para una pelea. De hecho, esa fue una de las principales razones por las cuales su interés en "Una mujer fantástica" creció y creció inicialmente.

"Después de 'Gloria', mi película anterior, sentí que tenía un territorio abierto frente a mí. Y yo quería que fuera problemático. Quería meterme en nuevos problemas".

"Mi coguionista y yo empezamos a jugar con la idea de lo que sucede cuando la persona que amas muere en tus brazos. Ese es el peor lugar para que esa persona muera. Especialmente si, por alguna razón, eres el no deseado".

"Entonces queríamos explorar la dura prueba de eso. La idea de esta situación ocurra a una mujer transgénero simplemente apareció. Ese fue el hito en el proceso ".

"Escuché literalmente un aplauso en mi cabeza, porque sonaba emocionante, y hermoso, y triste, y difícil, y lleno de trampas. Fue peligroso. Moralmente peligroso, estéticamente peligroso, y todos estos fueron buenos signos".

Casi de inmediato, Lelio se enfrentó a lo que él llama "el problema del reparto". Pero con la misma rapidez, Lelio se dio cuenta de que se sentiría "anacrónico" o "aberrante" al elegir a alguien que no fuera una actriz transgénero.

Después de usar a Daniela Vega como embajadora cultural durante el desarrollo y la escritura de "Una mujer fantástica", Lelio no tardó en darse cuenta de lo perfecta que sería como Marina, y la profundidad que ella agregaría.

“Yo sabía, si teníamos éxito, la belleza de lo que ella aportaría a la película. Ella lo movería en una dirección diferente. No digo que la película sea mejor, solo diferente ".

"La película es polimórfica y es una película que tiene caras diferentes. Coquetea con el cine romántico, con el thriller, el estudio de los personajes, el funeral, es una película sobre una mujer".

"Pero en su centro se trata de una documentación, un retrato de alguien real. El cuerpo y los ojos y la piel de Daniela llevan algo que es muy difícil traer para un actor cisgénero. La cámara lo sabe. Realmente quería esa capa de complejidad ".

Otra razón por la que Lelio estaba tan interesado en "Una mujer fantástica" fue cómo se relacionó con su trabajo anterior, especialmente la "Disobediencia" dirigida por mujeres y "Gloria".

"Me gusta que mis películas tomen a las mujeres que están al margen de la sociedad y las coloca en el centro absoluto. Son mujeres que no merecerían una película, por así decirlo. Y el gesto de la película es decir que eres una película, te mereces una película".

"Aunque serías un personaje secundario en otra película, serás un personaje central aquí. Va a ser una exaltación y una emanación de ti. Hay un elemento que realmente me está moviendo sobre esta operación. Simplemente me emociona y me toca".

Lelio insiste en que la puntualidad de "Una mujer fantástica", ya que su lanzamiento coincide con un aumento en la discusión acerca de las posibilidades de Hollywood para los actores LGBTQ, incluso le ha tomado por sorpresa.

"No es algo que pueda calcular. Hubo un elemento oportuno con 'Gloria.' Me sentí como cuando 'Gloria' salió todo el mundo estaba hablando de las mujeres de esa edad, y las mujeres en general. En el caso de "Una mujer fantástica", fue aún más evidente".

"Porque cuando estábamos escribiendo el tema transgénero no había explotado en la cultura popular. Explotó cuando estábamos filmando".

"Fue entonces cuando vi las primeras portadas de revistas en la revista Time y hubo una pieza en el National Geographic sobre el cambiante paisaje de la sexualidad y que salió a la luz tres semanas antes de que lanzáramos la película en la Berlinale".

"De repente, todos estaban hablando de eso. Para mí, siempre fue una película urgente, pero de pronto se hizo evidente que era urgente ".

Lelio es muy consciente de que esta urgencia por "Una mujer fantástica" ayudará a la película a conectarse tanto con su audiencia prevista como con una más amplia. Especialmente si ha hecho bien su trabajo.

"Si quisiera ser un activista político, podría serlo, pero ese es un reino diferente. Hago películas y ese es mi deber y esa es mi decisión ".

"Mi creencia es que si los hago funcionar y los dispositivos efectivos y hermosos tendrán la fuerza para ofrecer al espectador una nueva perspectiva, un nuevo ángulo en las cosas. Ahí es cuando puedes instigar el cambio. Porque si cambias tu forma de ver las cosas, las cosas que estás viendo cambian. Entonces ese es el poder del cine ".

Para hacer precisamente eso, Lelio se aseguró de que la "identidad propia de Marina estuviera siempre a la vanguardia" de "Una mujer fantástica", lo que significaba que la audiencia de la película sea constantemente desafiada y provocada.

"Estamos preguntando, '¿Qué estás viendo? ¿Estás viendo a una mujer? ¿Estás viendo a un hombre? ¿Una mujer transgénero? La película abre el espacio suficiente para que el espectador vea todo desde diferentes ángulos".

"Hay espacio para que el espectador vea lo que quiera que se proyecte en Marina. Para que ese efecto funcione, necesitamos crear un personaje enigmático. Así que era el recipiente perfecto para los miedos, deseos, y las proyecciones del espectador".