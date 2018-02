"Romo metió a la Miguel Hidalgo en un bache”

Para la diputada local por el PAN y precandidata a la alcaldía de Miguel Hidalgo por el Frente, Margarita Martínez Físher, Morena cometió un error al postular al ex perredista Víctor Hugo Romo, debido a que, dijo, él metió a la delegación en un bache y formó un “imperio de corrupción”.

En entrevista con Publimetro la diputada panista confió en que obtendrá la candidatura del Frente por unidad -misma que disputa con Gabriela Salido y Federico Döring- para luego buscar retener la Miguel Hidalgo en manos del PAN y dar continuidad a la gestión de Xóchitl Gálvez.

– ¿Habrá candidatura de unidad?

Es un proceso abierto, no hay nada definido, en comparación con otros (partidos) que lo tienen muy amarrado. Es algo muy positivo que podamos tener (en el PAN) diferentes visiones; el domingo cerramos precampaña y el miércoles se decide cuál es la terna. Vamos a salir unidos y este proceso nos fortalece.

– ¿Por qué debe ser Magui Fisher la candidata?

Soy la más preparada. He tenido la oportunidad de contender tres veces y he ganado, es decir, puedo ofrecerle al partido la posibilidad de ganar, de ser muy competitiva y además tengo arraigo.

– ¿Van en alianza con el PRD, partido que criticaron en 2015?

De las cosas que veo positivas del Frente es que Morena determinó poner justo a la persona (Víctor Hugo Romo) que causó que el PAN regresara a gobernar la Miguel Hidalgo, que tiene expedientes abiertos en materia de uso de suelo y que contrató obras que se finiquitaron y no se realizaron. Lo que ha generado muy buen ambiente entre los simpatizantes del PAN y PRD es que finalmente este personaje nefasto no está en el Frente.

– ¿Romo es un peligro para la Miguel Hidalgo?

A partir del 2000 el PAN había gobernado bien la delegación, en el 2012 caemos en este bache con Víctor Hugo Romo (entonces en el PRD y hoy en Morena); en 2015 llega esta nueva administración (de Xóchitl Gálvez) justo por el enojo ciudadano. El periodo 2012-2015 fue evaluado por los ciudadanos de manera negativa.

– ¿Si el PAN gana se seguiría investigando a Romo?

Los procesos están en curso, la administración actual ha ido encontrando cada vez más vínculos, más obras sin expedientes, hay contrataciones de obras no ejecutadas. Esa situación es algo que no puede volver a suceder, pero tampoco vamos a permitir que exista impunidad. La lucha contra la corrupción definitivamente va a continuar en la próxima alcaldía.

– Demetrio Sodi podría estar en la boleta, ¿la elección se irá a tercios?

De ninguna manera. La elección se va a polarizar, es entre dos opciones muy claras: entre Morena y el imperio de la corrupción de Víctor Romo y el Frente con esta posibilidad de generar cambios profundos y blindar la delegación en materia de seguridad. Son dos opciones nada más.

– La campaña podría ser ríspida…

Los ciudadanos se merecen que sea una campaña de propuestas, en eso vamos a estar trabajando, pero yo no voy a dejar de señalar lo que hoy es importante que la gente conozca y quien no se haya enterado se va a enterar de este imperio de corrupción que se generó en esa administración (de Víctor Hugo Romo). Me queda muy claro que estos señalamientos lo que van a propiciar es un incentivo a la guerra de lodo, estoy absolutamente preparada para superarlo, estoy lista para lo que quieran atacarme.

– ¿Qué opinas de la suma de la ex panista Gabriela Cuevas a Morena?

Cada quien está donde se siente más cómodo y donde puede lograr sus objetivos, pero yo sí encuentro incongruencia. Este tema de Morena con un personaje de esta naturaleza como Romo es incongruente. Yo veo muy difícil que en un momento dado una persona como Gabriela se ponga a hacer campaña con un personaje de esta naturaleza. No ubico a nadie que no le dé pena subirse a un templete con una persona así.

– ¿Qué le reconoces a la actual administración de Xóchitl Gálvez?

Que logró superar el bache de la administración anterior que tenía aviadores, expedientes incompletos, fue como regresar antes del 2000, sin computadoras, sin vehículos, sin equipo, fue una situación crítica.

A esta administración hay que reconocerle que nos sacó del bache en el que estuvimos tres años, logran ponerse a la vanguardia y reconozco la batalla contra la corrupción, concebir el gobierno abierto y dar un enfoque de desarrollo humano en los programas sociales.

– ¿Cuáles deben ser los pasos hacia adelante?

Tenemos que dar un paso en la parte que tiene que ver con la seguridad. Con las facultades de las nuevas alcaldías vamos a tener la posibilidad de encabezar una política de seguridad pública, primero en equipo con el Gobierno de la Ciudad de México, con inteligencia para blindar completamente a la delegación y generar acuerdos con nuestras colindancias con Huixquilucan y Naucalpan, que son focos importantes de tránsito.

– ¿El desarrollo urbano es un problema en la Miguel Hidalgo?

Algo importante es que las alcaldías, en conjunto con los vecinos, van a poder expedir programas parciales de ordenamiento territorial, es decir, qué usos de suelo priorizar, qué tenemos que hacer en términos de vocación de nuestra delegación, que es de servicios, damos mucho valor a la Ciudad.

Con esto vamos a poder definir dónde sí queremos vivienda, en dónde tenemos que limitar definitivamente este boom inmobiliario muy concentrado en las oficinas y centros comerciales e ir equilibrando, no se trata de que no exista desarrollo, pero tenemos que hacerlo de manera inteligente, sustentable, apegado a la ley y en conjunto con los ciudadanos.

Si seguimos sin cambiar las cosas, es que va a privar el desarrollo que le da la vuelta a la ley como en la administración 2012-2015.

– Ejemplo de esto último es la zona de Granadas…

El modelo con el que se desarrollo Granadas es incorrecto, no puede volver a suceder un desastre como el que sucedió. Es muy lamentable porque se privilegió el lucro y no hubo beneficios para la zona. Hoy lo que está sucediendo es que sin las medidas de mitigación en materia de drenaje nos estamos inundando. No nada más la zona de Granadas, sus centros comerciales y sus edificios, la zona norte de la delegación, colonias Popo, Pensil, y Polanco, nos estamos inundando todos, porque no hubo una planeación correcta.

– ¿Seguirían parquímetros en Miguel Hidalgo de de llegar a la alcaldía?

Estoy a favor del programa Ecoparq, que en su concepción y en su intención es muy positivo, desafortunadamente, y lo digo con toda claridad, ha sido mal implementado y esto ha generado que no pueda seguirse generando una lógica de mayor territorio con este mecanismo. Lo que se nos prometió es que una cantidad importante de recursos pudiera regresar a nuestras colonias para mejoras en banquetas, en proyectos de movilidad. No necesariamente sucedió eso.

– ¿En caso de ser la candidata y eventualmente alcaldesa en Miguel Hidalgo, cuáles serían los sellos de Magui Fisher?

El blindaje total de la demarcación en términos de poder reducir la incidencia delictiva; el nuevo programa de ordenamiento territorial con una visión sustentable que permita que las familias jóvenes se puedan quedar y no siga este desarrollo voraz desplazándolos; continuar con el mecanismo del miércoles ciudadano, pero que se lleve a cabo en diferentes zonas de la delegación y establecer un estándar mínimo de calidad en obras y servicios, que pueda ser constantemente por los ciudadanos.