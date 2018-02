No hay evidencia de ataque en muerte de agente de la Patrulla Fronteriza

El FBI dio a conocer que no ha encontrado evidencias para "respaldar la existencia de una pelea, altercado o ataque" en el caso de la muerte de un agente de la Patrulla Fronteriza, ocurrida en noviembre pasado en un paraje del suroeste de Texas.

Tras realizar 26 búsquedas y más de 650 entrevistas como parte de la investigación sobre la muerte del agente Rogelio Martínez, hasta el momento no se han presentado pruebas para "respaldar la existencia de una pelea, altercado o ataque", precisó la FBI en un comunicado.

La información se da a conocer horas después de difundirse los resultados de la autopsia practicada a Martínez, la cual determinó que falleció por “un golpe de fuerza contundente” en la cabeza.

Martínez, de 36 años, murió después de que él y otro agente respondieron a una actividad sospechosa la noche del 18 de noviembre pasado, cerca de la carretera Interestatal 10, al este de Van Horn, a unos 190 kilómetros al este de El Paso.

La FBI afirmó que “la investigación no ha determinado de manera concluyente cómo el agente Martínez y su compañero terminaron en la parte inferior de una alcantarilla", además de que no se ha podido establecer si hay sospechosos en el incidente.

Documentos judiciales identificaron al compañero de Martínez como el agente fronterizo Stephen Garland, quien les dijo a los investigadores que no recuerda lo que sucedió.

Tras darse a conocer la muerte del agente Martínez, Donald Trump publicó en Twitter: "Agente de la patrulla fronteriza es asesinado en la frontera sur, otro está severamente herido. Vamos a buscar y traer a la justicia a los responsables. Construiremos -es nuestro deber- construir el muro".

Border Patrol Officer killed at Southern Border, another badly hurt. We will seek out and bring to justice those responsible. We will, and must, build the Wall!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 20, 2017