Uribe oficializa que deja barco de MC, va con AMLO

Acompañado por Marcelo Ebrard, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México Alberto Uribe, presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, anunció este jueves su salida del partido Movimiento Ciudadano para integrarse a las filas del Movimiento Nacional de Regeneración Nacional (Morena) e informó que impulsará en Jalisco la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en Jalisco

Hasta hace unos días, Uribe se desempañaba como coordinador de campaña para la gubernatura de Enrique Alfaro, sin embargo el fin de semana se habría registrado un distanciamiento entre ambos y Uribe decidió dejar Movimiento Ciudadano.

Una de las razones, reconoció Uribe, era la alianza que Movimiento Ciudadano había hecho para impulsar al PAN.

“Para muchos la decisión que hoy anunciamos se oye a rompimiento, para mí no lo es (…) aunque nunca he votado por Andrés Manuel López Obrador pero hoy sí lo haré ” Alberto Uribe, alcalde de Tlajomulco de Zúñiga

“No estoy buscando chamba, no estoy buscando puestos (…) “No voy a ser candidato a gobernador, ni a presidente municipal de ningún municipio como se ha especulado, por lo cual no tengo conflicto de intereses. Lo que sí es un interés genuino por cambiar al país, lo digo con claridad y evidentemente el asunto puede ser cuestionable nunca he votado por Andrés Manuel López Obrador, hoy lo haré y hablaré con todos los jaliscienses en todas las trincheras, universidades públicas, universidades privadas, en donde trataré junto con todo un equipo que ya trabaja hoy en día por posicionar a Morena”, señaló Uribe.

Uribe adelantó que dejará el cargo a partir del 28 de febrero para incorporarse de lleno a las actividades de Morena en Jalisco.

Uribe tenía ocho años como militante de Movimiento Ciudadano. / FOTO: Cuartoscuro

Ebrard, emisario de Andrés Manuel López Obrador

Marcelo Ebrard señaló que fue designado como responsable de la primera circunscripción de Morena y su objetivo es impulsar la campaña de Andrés Manuel López Obrador en Jalisco. Afirmó que la presencia de Uribe ayudará en este objetivo y mencionó que se trata de un político “fiel a sus principios”.