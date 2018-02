Un asteroide pasará muy cerca de la Tierra en las próximas horas

El asteroide 2018 CB, de entre 15 y 40 metros, pasará esta tarde cerca de la Tierra, a una distancia de 64 mil kilómetros, menos de una quinta parte del trayecto de la Tierra a la Luna.

El asteroide descubierto el pasado 4 de febrero por astrónomos en el Catalina Sky Survey (CSS), será el tercero en pasar por el planeta en menos de cinco días.

La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) indicó que el objeto celeste tendrá su acercamiento más próximo a las 16:30 horas tiempo del centro de México.

El gerente del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, Paul Chodas, dijo que aunque 2018 CB es bastante pequeño, podría ser más grande que el asteroide que entró en la atmósfera de Chelyabinsk, Rusia, hace casi cinco años.

“Los asteroides de este tamaño no suelen acercarse tan cerca de nuestro planeta, tal vez solo una o dos veces al año”, agregó.

Esta semana los astrónomos también descubrieron otro pequeño asteroide, llamado 2018 CC, el cual tuvo su momento de acercamiento más próximo con la Tierra el pasado 6 de febrero.

El objeto celeste, que se estima mide entre 15 y 30 metros, pasó a una distancia de 184 mil kilómetros de la Tierra.

El domingo 4 de febrero, el asteroide 2002 AJ129 pasó cerca de la Tierra y tuvo su enfoque más cercano a una distancia aproximada de 4.2 millones de kilómetros.

What's new in the neighborhood? Two small asteroids safely passing Earth this week within the orbit of the moon. 2018 CC passed today; 2018 CB will pass Friday at a distance of 39,000 mi or 64,000 km (GIF). More: https://t.co/kaW5b6d8MX pic.twitter.com/AnQyGLbDXJ

— Asteroid Watch (@AsteroidWatch) February 7, 2018