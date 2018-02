Gobernaremos para todos más allá de las ideologías: Adolfo Ríos

Adolfo Ríos García, candidato por la coalición 'Juntos Haremos Historia' a la alcaldía de Querétaro, aseguró que de ganar las elecciones, trabajará por las necesidades de los ciudadanos más allá de las ideología de cualquier partido.

En entrevista con Publimetro -previo al cierre del periodo de precampañas– el ex futbolista señaló que la coalición formada por el Partido Encuentro Social (PES), Morena y el Partido del Trabajo está basada en el respeto, los valores y en los puntos de coincidencia, los cuales marcarán el rumbo de su gobierno más allá de las ideas de cada partido.

"Al no ser una coalición de ideología, está basada en el respeto para que todas coincidencias nos lleven a trabajar en la misma dirección. Hemos hablado con los otros partidos y hemos encontrado esas coincidencias basadas en valores y en lo que la gente realmente necesita", afirmó.

Aunque coincidió en que cada partido es de un posicionamiento político distinto, dijo que la voz de la gente será la que defina su administración pues su propuesta es hacer un gobierno ciudadano para los ciudadanos.

"Tenemos muchos planes pero si no escuchamos a la gente, y no vamos al lugar en el que están y si no nos sentamos a su lado para saber cuáles son sus necesidad, estaremos hablando de tomar decisiones que a ellos no les traerán beneficios. Nuestra intención es saber escuchar, saber acercarnos y con base a eso, hacer los proyectos que realmente den solución a los problemas de la sociedad", indicó.

El ex portero de la Selección mexicana adelantó que su principal estrategia es y ha sido, desde que inició su carrera política hace casi tres años, el escuchar a la gente, pues consideró que actualmente muchos partidos se han olvidado de aquellos que los han llevado al poder.

"Hay un desgaste, una devaluación política y partidista. Nosotros como ciudadanos hemos perdido la fe en los partidos políticos porque históricamente hubo una alternancia que tristemente tiene al país en una situación más complicada, con menos oportunidades, con menos valores y eso ha desencadenado que la situación empeore cada vez más", dijo.

Los retos

Aunque el municipio de Querétaro está identificado por ser uno de los más desarrollados del país, aún existen importantes retos que enfrenta en materia de seguridad y de desigualdad entre sus más de 800 mil pobladores.

"La preocupación principal en Querétaro en este momento es la seguridad, por supuesto que es un tema que se le tiene que dar un tratamiento especial, porque son nuestras familias, nuestros hijos y nos quita el sueño como padres de familia. Claro también se debe trabajar en las oportunidades de trabajo, la situación de ingresos en la población, las oportunidades de crecimiento y de empleo", respondió ante el cuestionamiento de los principales problemas que ha visto durante su trabajo político.

Asimismo, dijo, trabajará para mejorar el abastecimiento de agua a los alrededores de la capital, así como las condiciones sanitarias, pavimentación, drenaje y transporte, es decir, brindar de mejores servicios a todos los queretanos.

Por ello, el ex arquero afirmó que tiene a su lado un gran equipo de trabajo que no sólo busca agradar a la gente con sus palabras, sino trabajar con el ejemplo con honestidad, integridad y transparencia.

AMLO abandera a Adolfo Ríos

Este 9 de febrero pasado, Adolfo Ríos fue designado como el candidato de la coalición 'Juntos Haremos Historia' para contender este 1 de julio por la alcadía de Querétaro.

Tras un mitin en la Plaza de Armas de la capital queretana, Andrés Manuel López Obrador informó que Ríos García será el representantes de Morena pues se ubicó como el mejor posicionado en las encuestas de cada partido.

De acuerdo a la encuesta Mendoza Blanco y Asociados (Meba), Ríos se ubica en el segundo puesto de las preferencias electorales de los queretanos con el 22%. Le sigue el Mauricio Ortiz Proal, candidato del PRI-PVEM-Panal con 20% y en primer lugar el representante frentista, Luis Bernardo Nava con 43%.*

Ríos García se ha desempeñado desde marzo de 2017 como presidente del Comité Estatal del Partido Encuentro Social en Querétaro. Ha sido director técnico de los Gallos Blancos del Querétaro y arquero de la Selección Nacional, América, Pumas, Necaxa y Veracruz.

Datos de la encuesta:

*Encuesta realizada por Mendoza Blanco y Asociados (Meba) del 19 al 21 de enero de 2018 en el municipio de Querétaro, Qro.

El diseño de muestra es estratificado por distrito local y tipo de sección electoral. La primera unidad de muestreo es la sección electoral, la segunda es la manzana o grupo de viviendas, la tercera las viviendas y la última los entrevistados en la viviendas.

Tamaño de Muestra: El tamaño de muestra considerado es de 1,000 encuestas. Precisión de las Estimaciones En todas las estimaciones se considera un nivel de confiabilidad del 95%. El margen máximo de error para estimación de proporciones a nivel municipal es de ±3.2%.

Página web: http://mendozablanco.com.mx/

Facebook: https://www.facebook.com/MendozaBlancoyAsociados/?ref=br_rs

También puedes leer: