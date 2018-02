Recibe Óscar técnico el mago de efectos visuales de 'Star Wars'

La Academia de Hollywood entregó este domingo el premio Gordon E. Sawyer (una estatuilla del Óscar) al genio de los efectos visuales Jonathan Erland, que entre otros muchos trabajos, creó la magia de Star Wars en 1977.

Erland, en cuya carrera destacan obras como Battlestar Galactica, Avalanche Express, Star Trek, Firefox o Lifeforce, recibió el galardón por sus "contribuciones tecnológicas que han aportado crédito a la industria", indicó la organización.

El británico, de 78 años, se unió a la compañía Industrial Light and Magic gracias a la llamada del experto John Dykstra, a quien le sedujeron los conocimientos del artista en cuanto a diseño industrial para crear los efectos visuales de Star Wars: Episode IV – A New Hope.

"Estoy profundamente agradecido", señaló Erland, quien quiso recordar unas palabras del segundo presidente que tuvo la Academia de Hollywood, William C. deMille: "Si no hacemos bien la ciencia, no habrá arte".

Nuestro objetivo es crear arte. Y de esa manera, ilustrar al público y contribuir a crear un mundo mejor. Dejemos que el cine sea un agente del cambio en nuestra sociedad", señaló Erland.

Previo a los Óscar

La gala de los Óscar científicos y técnicos tuvo lugar en el hotel Beverly Wilshire de Los Ángeles (California) y contó con Patrick Stewart como presentador.

Durante el evento se entregaron un total de 35 galardones.

Contenido relacionado: