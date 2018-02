Los políticos que, como Arriola, se ganaron el desprecio de la comunidad gay

La postura en contra de la adopción entre parejas del mismo sexo que externó Mikel Arriola, precandidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, generó muchas reacciones negativas en redes sociales.

El domingo, durante su cierre de precampaña, el abanderado de la coalición del PRI, NA y PVEM, apuntó tajante “Mikel Arriola está en contra de la adopción entre parejas del mismo sexo” y las reacciones no se hicieron esperar.

La coalición Mexicana LGBTTTI+ emitió un comunicado en el que pide reflexionar el voto ante la presencia de candidatos que amenazan con vulnerar los derechos de todas las personas.

"Todas las familias, todas las identidades. Todos loa derechos. Ni un paso atrás", concluye su mensaje que también difundió a través de su cuenta de Twitter.

Incluso el actor mexicano Diego Luna dedicó uno de sus tweet a la postura del abanderado de la coalición denominada "Todos por México".

No te conocía ni sabía nada de ti @MikelArriolaP , ahora ya se que no eres opción, no para la CDMX. Gracias. https://t.co/SYVFYZ9DDI

— diego luna (@diegoluna_) February 12, 2018