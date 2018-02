Relajación y adrenalina en  la misma vacación Disney

Aiola Varella

Fantasía y familia son pilares del Mundo de Walt Disney, pero con su nuevo club vacacional, Cooper Creek se suma el retiro para descansar en Orlando, Florida.

Cooper Creek, en el clásico hotel de Disney Wilderness Lodge, es la nueva propiedad del Disney Vacation Club. Allí, a la orilla del lago, sus huéspedes sienten la quietud de la naturaleza. Sin embargo, están a minutos de los parques y las atracciones de Disney, lo que le brinda un atractivo adicional a la hora de planificar unas vacaciones familiares.

Inspirado en la costa norte del Pacífico americano y en los trenes de la zona, Cooper Creek brinda la sensación de un apacible retiro vacacional. Pilar Arroyos, oficial del área de mercadeo de Disney, explicó que toda la ambientación y la decoración incluyen la temática de trenes, ya que Walt Disney era fanático de este medio de transportación, por lo que quisieron honrar esa pasión de su fundador.

Los huéspedes y miembros del club vacacional pueden disfrutar de todas las amenidades del hotel de Disney Wilderness Lodge.

Cooper Creek cuenta con 184 unidades vacacionales. Ofrecen estudios, villas de una, dos y tres habitaciones, además de las lujosas cabañas que acomodan hasta ocho personas.

Las villas de una a tres habitaciones y las cabañas cuentan con cocina completa, sala, habitación máster, baño máster, lavandería y piezas de arte. Las cabañas tienen, además, un amplio balcón con vista al lago, un jacuzzi privado en el balcón y una chimenea en el centro de su sala. El espejo del baño máster es, al mismo tiempo, un televisor.

Hay dos secciones de cabañas. Desde las del lado occidental, en las noches se pueden observar los fuegos artificiales del Reino Mágico, mientras, las del lado oriental gozan de un ambiente más tranquilo y apartado.

Para las comidas, los miembros de este club vacacional pueden disfrutar de los planes de Disney, y en esta propiedad tendrán cinco opciones diferentes: el nuevo Geyser Point Bar & Grill —que es abierto y con vista al lago—, Artist Point, Territory Lounge, Whispering Canyon Cafe y el recién remodelado Roaring Fork.

Además de los parques, a los que puede llegar en el sistema de transportación de Disney, o en bote, desde el hotel al Reino Mágico, el club vacacional tiene su propia oferta para divertirse, como las piscinas (Boulder Ridge Cove Pool y Copper Creek Springs Pool), alquiler de bicicletas y botes, salón de juegos, gimnasio y salón de belleza.

El Disney Vacaction Club funciona mediante la compra de membresía y con un sistema vacacional flexible basado en puntos. Estas membresías son heredables. Hay distintos planes y ofertas que se pueden consultar en la página web de Disney. Unas 220 mil familias son parte del Club establecido en 1991. Los socios del club que tienen como complejo matriz a Cooper Creek tienen la ventaja de poder reservar con once meses de anticipación, de manera que puedan conseguir la unidad que realmente se ajusta a la vacación que planifican.

En los parques y en el hotel, siempre hay actividades para todos los miembros de la familia. Tuvimos la oportunidad de disfrutar un fin de semana en familia en el complejo vacaciones y encontramos gran variedad de actividades. Pudimos disfrutar del recién inaugurado Pandora: El Mundo de Avatar, que puede describirse como un verdadero espectáculo visual que te transporta a los hermosos escenarios de la película. Las atracciones de Pandora son interactivas y hasta te conviertes en un avatar. Así mismo, visitamos el Mundo Mágico, donde la fantasía es protagonista de maravillosas experiencias. Allí disfrutamos de los espectaculares fuegos artificiales frente al Castillo del Mundo Mágico. También pudimos visitar Hollywood Studios, donde puedes aventurarte en un viaje galáctico de Star Wars. En las noches, Disney Springs sigue ampliando su oferta culinaria, además de contar con una amplia variedad de tiendas de las marcas más famosas del mundo. Otro de los parques que no pueden faltar durante una visita a Disney es Epcot. Allí puedes transportarte a distintos países del mundo en su área de pabellones y culminar con el espectáculo de luces y fuegos artificiales. En Epcot, disfrutamos de un espectáculo musical de Disney Broadway. Los artistas adelantaron que, el 22 de marzo, Disney estrena su nuevo musical de Frozen en Broadway.

En fin, Disney no deja de sorprender y ofrecer un sinfín de experiencias y aventuras para todos en la familia, por lo que vale la pena explorar las opciones de su nueva propiedad Cooper Creek, como parte de su club vacacional.

1

Cooper Creek. El nuevo complejo vacacional de Disney tiene cabañas y villas de una a tres habitaciones. También estudios.

2

Transportación. Se puede ir a Magic Kingdom en bote.

3

Planes Disney. Disfrutas de todo el hotel Wilderness Lodge y los planes de comida de Disney.

4

Cabañas. Acomodan hasta 8 personas. Tienen un amplio balcón con vista al lago y jacuzzy privado.

5

Pandora. Puedes disfrutar en Animal Kingdom las atracciones del Mundo de Avatar.