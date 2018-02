Anuncian combate a anuncios irregulares en Zapopan

Más de 200 anuncios espectaculares irregulares podrían ser retirados en Zapopan en lo que queda de la administración, advirtió el alcalde Pablo Lemus, quien señaló que se escudarán a las reformas hechas a los reglamentos municipales en 2016 para proceder contra aquellas estructuras que generen contaminación visual.

El edil mencionó que desde que en lo que va de 2018, se han clausurado y desmontado 37 anuncios espectaculares, aunque habría más de 400 que son anómalos.

Explicó que existen anuncios espectaculares instalados sobre vialidades de la ciudad como Universidad, Patria o Acueducto, que no cuentan con licencia para su operación y fueron instalados al interior de predios particulares para protegerlos. Ejemplo de ello son los letreros ubicados en el cruce de Patria y Acueducto, cerca de Andares, los cuales, a decir de las autoridades, no cuentan con permisos municipales.

“Durante muchos años estos pseudoempresarios se dedicaron a instalar espectaculares irregulares en distintos predios, bajo la complacencia de autoridades estatales y municipales”, acusó Lemus.

El edil mencionó que también van a retirar los espectaculares con propaganda política y espera que esto no se vea como una amedrentamiento político (Lemus busca reelegirse en Zapopan).

“Hacemos un llamado a los anunciantes para verificar antes de contratar un anuncio espectacular si éste tiene licencia o no, si no lo verifican y no tienen licencia, vamos a multarlos así sea una marca tequilera, una desarrolladora inmobiliaria, un gobierno, lo que se trate los vamos a multar”.

Reforestan avenida Universidad

El municipio entregó este martes los trabajos de reforestación del camellón de avenida Universidad y en los cuales se invirtieron 765 mil pesos para colocar 31 árboles, pasto y tierra de campo. La zona intervenida abarca el área de Royal Country y Andares.

Arbolado plantado por el municipio en avenida Universidad. / FOTO: Ayuntamiento de Zapopan

Aunque los primeros árboles comenzaron a plantarse a mediados de diciembre, no fue sino dos meses después que terminaron de sembrarse los ejemplares. Las autoridades justificaron que se atravesó el periodo vacacional y por ello no se entregaron las obras de inmediato.

Las autoridades solamente usaron fresnos y liqudámbar como árboles, ello para generar una imagen uniforme y no saturar con especies que no son endémicas.