No soy homofóbico, pero no apoyo la adopción gay, reitera Arriola

Ante las declaraciones que hizo Mikel Arriola sobre la adopción por parte de parejas del mismo sexo, el aspirante a la jefatura de gobierno reiteró su desacuerdo en este tema y en el uso lúdico de la marihuana.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, aseguró que no apoyará estos temas pues muchos capitalinos no están a favor e inclusive tiene encuestas que los respaldan.

"No soy homofóbico, no soy intolerante (…) No me voy a echar para atrás, la gente tiene que saber lo que pienso y quien soy", insistió.

Asimismo, dijo que quiere hacer una nueva consulta para conocer a fondo la opinión de los capitalinos sobre la adopción homoparental y el uso lúdico de la marihuana.

"Mi campaña estará centrada en la familia tradicional (…) No fue un error, fue algo ponderado, pensado. Mal haría yo en negarme o echarme para atrás, es una convicción mía", destacó.

En cuanto al tema de la marihuana, Arriola dijo que su experiencia en el sector salud lo ha hecho conocedor del "daño que hace la marihuana, los porcentajes de consumo en la Ciudad de México y cómo se incrementaría si se legalizara, sería muy problemático".

Acusó que Barrales y Sheinbaum no se han planteado del todo sobre el tema pues no quieren que la gente decida por esto temas en las campañas.

